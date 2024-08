Que se passe-t-il si vous prenez du viagra juste pour le fun ?

Le scénario : Poussé par un besoin irrépressible d’être le meilleur, un ami qui ne souffre pas de troubles de l’érection prépare son rapport sexuel en prenant du Viagra de manière récréative. Il soutient que les érections qui suivent sont plus “fortes”, plus dures et tiennent plus longtemps que celles qu’il produit naturellement. Le Viagra l’aide à surmonter tout un tas d’obstacles qui peuvent tourmenter sa gaule, comme l’alcool, la cocaïne, le stress de la performance, et le fait que les jours où une simple bourrasque sous une jupe était suffisante pour provoquer une érection fulgurante sont révolus depuis longtemps. On sait aussi qu’il en prend quand il n’est pas vraiment d’humeur à faire l’amour mais qu’il ne veut pas décevoir une partenaire en demande.

La réalité : Viagra est un nom de marque de sildenafil, un médicament sur ordonnance développé par des scientifiques de Pfizer qui cherchaient un moyen de traiter les maladies cardio-vasculaires. Il est sur le marché depuis 1998 et fonctionne via une augmentation du flux sanguin dans le pénis pour que celui des gens avec des troubles de l’érection – une incapacité à avoir et/ou maintenir une érection – devienne dur comme du granit.

Videos by VICE

En 2015, une méta-analyse de 150 tests a déterminé que tout en étant le plus efficace de tous les médicaments contre les troubles de l’érection, le Viagra est aussi celui qui entraîne le plus d’effets secondaires – comme des maux de tête, de l’estomac, du dos, la perte de la vision, une peau qui devient bleue, la congestion nasale, des douleurs musculaires, la nausée et des vertiges. Un autre effet secondaire, plus rare, est celui d’avoir une trique solide comme un roc qui ne diminue pas – le terme médical pour cette érection permanente est le priapisme. Alors que le priapisme peut sembler séduisant pour un mec qui enfonce ses demi-molles depuis des années, il est important de savoir qu’une érection qui ne s’en va pas peut provoquer des dégâts à long-terme. Mais nous allons y venir.

Vu que la plupart des effets secondaires communs sont relativement bénins et que l’effet voulu par notre ami était une érection dure comme fer au moment où il en avait le plus besoin, il ne penserait pas à partir de chez lui sans une pilule ou une moitié de pilule dans sa poche. En particulier parce qu’il dit que le Viagra l’empêche également d’éjaculer trop tôt.

Le pire scénario possible : Lorsque le Viagra est prescrit par un médecin pour un véritable problème médical, le dosage est clairement précisé. Cependant, quand il est pris de manière récréative, le seul conseil qu’on peut recevoir provient d’un pote qui raconte la fois où il a eu une érection indomptable pendant un rapport sexuel épique. Cela peut en mener certains à la conclusion hâtive que plus il y a de Viagra, plus on s’amuse – comme Daniel Medforth, un Britannique qui en 2015 a ingurgité 35 pilules à la fin d’une cuite longue de deux jours « pour le fun ».

Cela l’a conduit à des nausées, des vertiges, des hallucinations et une énorme gaule de 5 jours qui aurait pu lui coûter la vie. Mais il n’y a pas besoin de prendre une énorme poignée de ce truc pour se causer des problèmes. En 2007, la femme d’un Italien de 50 ans qui travaillait dans le bâtiment a mis dans le verre de vin de son mari deux petite pilules de Viagra qui ont eu pour conséquence une crise cardiaque quasi-fatale. Il y a beaucoup d’autres signalements de gens morts d’une crise cardiaque à la suite d’une prise de Viagra, mais un homme a failli être destiné à un sort pire encore que la mort après avoir essayé d’impressionner sa femme en surdosant le médicament. Gentil Ramírez Polanía, un fermier colombien dans sa soixantaine s’est enfilé un paquet de ce produit et a époustouflé sa femme par une trique de plusieurs jours avant d’être admis à l’hôpital avec un pénis enflammé, fracturé et gangrené. Seule une opération d’urgence a permis de sauver la vie de Polanía et son pénis, même si, malheureusement, il n’est plus exactement pareil qu’avant.

L’issue probable : À moins d’excéder la dose recommandée médicalement, vous serez probablement épargné par la mort et les blessures dans votre quête d’obtention d’une bite en pied-de-biche pour un soir. En fait, notre ami jette son argent par la fenêtre en faisant un usage récréatif du Viagra, selon Arthur Burnett, urologue à l’hôpital Johns Hopkins. « Si l’érection est vraiment intacte, cela ne l’améliore pas », dit-il. Burnett ajoute cependant que ce que l’utilisateur récréationnel de Viagra est plus susceptible d’expérimenter est une période de réfraction plus courte, c’est-à-dire le laps de temps entre l’éjaculation et la capacité à pouvoir faire l’amour à nouveau.

Le psychothérapeute, sexologue et écrivain Ian Kerner prend en compte certains problèmes psychologiques qui peuvent provoquer la baisse de pavillon des érections et suggère que le Viagra peut aider dans ces cas-là. « Il est vrai qu’on trouve un pourcentage plus élevé d’hommes qui ont des angoisses et des problèmes sexuels à cause de la qualité de l’érection et qui font donc face aux troubles érectiles en prenant du Viagra », dit-il. « L’effet pour ces hommes est souvent une érection plus ferme, plus constante et plus fiable ».

L’étude scientifique citée précédemment confirme également une autre observation de notre ami : à savoir que prendre du Viagra peut retarder son éjaculation.

Que dire à notre ami : Si le pénis de notre ami était immunisé contre les effets de l’alcool, des drogues, du stress de la performance, de la fatigue, ou simplement de l’humeur à ne pas vouloir faire l’amour, la première chose à lui recommander serait de se lancer dans le porno parce qu’il a une belle panoplie d’atouts. Ensuite, on lui dirait de ne pas gâcher son argent et sa bite de compétition dans le Viagra parce qu’il n’en a pas besoin.

Cependant, notre ami n’est en fait pas une sorte de robot sexuel insensible et qui ne pense pas, et à ce titre va devoir se résoudre à être ramolli par un certain nombre de facteurs externes semblables à ceux détaillés ci-dessus. Comme dit Kerner, le Viagra peut aider l’aider à surmonter les obstacles non-physiques entre lui et l’érection premium, et il y a peu de chances pour que cela ne cause des dégâts sérieux ou permanents.

En fait, une autre étude datant de 2007 a démontré que pour les hommes souffrant de légers troubles de l’érection, la prise de Viagra pendant quelques semaines, leur à permis de recouvrer leurs fonctions érectiles. Bien sûr, des rapports plus longs et des temps de récupération plus courts entre les érections vont être des choses dont de nombreux mecs vont vouloir profiter. Mais pour la tranquillité d’esprit de notre ami, il est probablement utile d’y aller en mode naturel afin d’éviter de développer une dépendance au médicament.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.