VICE présente : un mix de Low Bat

Tous les deuxièmes mercredis du mois, de 12h à 14h sur Rinse France, Marc-Aurèle Baly de VICE tente avec ses invités de remonter le fil rouge de la musique à l’aide de théories plus ou moins fumeuses.

Pour cette nouvelle émission un peu inhabituelle compte tenu des mesures sanitaires, VICE invite Low Bat pour un mix de 2h, en lieu et place de la formule habituelle (une heure de débat suivie d’une heure de mix pour ceux qui ne suivent pas). Le Français vient de curater une compilation chez les Lyonnais de Chez Emile Records dans la collection des Ear Clips Series.

Le mix qu’il nous présente aujourd’hui est à l’image de la musique qu’il défend, c’est-à-dire une forme musicale libre qui se laisse aller aux inspirations du moment, où on trouve à la fois du spoken word et des trucs un peu dub, voire même un peu dada dans l’esprit. Soit des gens et des esthétiques qui ne sont pas forcément représentés dans l’idée classique de ce qu’on se fait de la dance music. Un mix en forme de balade de fin d’été, ou de début d’automne, qui rappellera sans doute aux auditeurs des jours meilleurs, ou qui sait, ouvrira la voie à de prochains éclaircissements.

Le mix est à réécouter ci-dessous :

Tracklist :

Tolouse Low Trax – The turning Table

Ana Roxanne – Nocturne

Louise Michel – Lecture par Audrey Vernon

VamilienFather – … nicht als ein tropfender Ausguss

Electric sewer Age – Moon’s Milk (Dark Passing)

Biosphere – Genkai

Linja – Lone juggler’s isle (ft. DJ Tinder)

Electric sewer Age – Still Too Far To Go

Solar Fields – Electric Fluid (Early Mix)

Chapterhouse – We Are The Beautiful (Spooky’s Extravaganja Dub Mix)

William S. Burroughs feat. Dub Spencer & Trance Hill – 103rd Street Boys

Shantel feat Rosanna Zelia – Considerando

Francis dhomont Le message quand vient le soir

BALASHWAAR – AT CUT

David Bowie – Black Tie White Noise (Trance Mix By John Waddell)

Legion Of Green Men – Veneration of the Goddess

Nick Len – Pelican Dub extended ft Lila Tirando a Violeta

Al Wootton – Come Close

Gondwana – Monga

Soma – Soil Theme

La compilation Ear Clip Series Vol. 2 : Endlich Normale Menschen Vol​.​1 est disponible ici.

