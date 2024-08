Buletin Sore VICE: Anies-Sandi Tutup Alexis; UMP Naik; Status Gunung Agung Jadi Siaga

Berita Seputar Indonesia

Anies-Sandi Penuhi Janji Kampanye Tutup Alexis

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak memperpanjang izin usaha Alexis. Tempat prostitusi dan nonton striptis paling hot di Jakarta itu tak lagi bisa beroperasi sejak surat diterbitkan Jumat lalu. Penutupan Alexis adalah salah satu janji kampanye Anies-Sandi pada masa Pilgub DKI Jakarta lalu. Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta akan menemui Anies-Sandi untuk menanyakan arahan Gubernur ihwal izin usaha bisnis sejenis. –Kompas



Pengusaha Protes Upah Minimum Provinsi Naik

Pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi naik 8,7 persen dan akan diberlakukan mulai 2018. Setiap daerah akan mengalami kenaikan upah Rp 100-300 ribu tergantung besar upah minimum yang berlaku sekarang. Seperti biasa, berita kenaikan upah selalu diikuti berita protes pengusaha. Himpunan Pengusaha Muda miris upah dinaikkan di tengah kelesuan usaha ritel. Sementara Asosiasi Pengusaha Ritel menyebut kebijakan ini “menyusahkan!” –detik

Status Gunung Agung Turun dari ‘Awas’ Jadi ‘Siaga’

Setelah 32 hari bertahan dengan status ‘Awas’, Batuk Gunung Agung akhirnya mereda. Kini statusnya turun satu level jadi siaga. Radius bahaya yang semula 9-12 kilometer dipersempit jadi 6 kilometer. Warga di pengungsian masih menunggu pemberitahuan dan instruksi resmi dari pemerintah apakah mereka bisa segera pulang begitu status diturunkan. –TribunBali

Viral, Tukang Sayur Disuruh Pungut Lagi Sampah yang Dia Buang ke Sungai

Beberapa hari lalu beredar sebuah video yang memperlihatkan dua tukang sayur di Temanggung, Jawa Tengah membuang berkarung-karung sampah ke sungai. Video itu viral karena si tukang sayur ngeyel ketika dimarahin anggota DPD yang kebetulan lewat. Selang beberapa hari setelah itu, muncul lagi sebuah video serupa, kali ini berisi si tukang sayur susah payah memungut kembali sampah yang dia buang. Rupanya mereka diburu polisi, dan aparat menghukum mereka dengan ganjaran setimpal –coconuts



Maling Ternak Potong Kambing di TKP, Jeroan Ditinggal

Mungkin maling yang satu ini punya prinsip segala pekerjaan harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Begitu pula ketika hendak maling ternak. Yang penting-penting saja yang digondol, yang kurang penting tinggalin saja di lokasi. Maka ketika dia beraksi mencuri kambing-kambing di Depok, ia hanya membawa daging, sementara jeroan ditinggal. Kejadian seperti ini tak hanya terjadi sekali, tapi beberapa kali, meninggalkan misteri untuk diungkap polisi. –Jakarta Post

Berita Seputar Dunia

Dua Ulama Garis Keras Berceramah di Laut Karena Ditolak di Singapura

Dua ulama garis keras semula berencana berdakwah di Singapura, tapi mereka ditolak. Lalu ide brilian melintas di benak Ismail Menk dan Haslin bin Baharim: Bagaimana kalau menyiarkan dakwah di atas kapal di laut internasional. Rencana berjalan mulus, mereka berangkat tanggal 25 dan berencana balik tanggal 29 Oktober. Tapi pemerintah Singapura melarang mereka kembali merapat. Lantas ke mana mereka pergi? Terkatung-katung di laut?-Channel News Asia

Rumah Warga Marawi Banyak Habis Dijarah

Seolah tak cukup derita mengungsi karena perang melawan ISIS, warga Filipina yang bermukim di Marawi mendapati rumah-rumah mereka kosong dijarah maling. Filipina beberapa pekan lalu menyatakan kemenangan melawan kombatan ISIS di Marawi. Perang itu membuat kota jadi porak-poranda.—Reuters

Penyanyi Pen-Pineapple-Apple-Pen Akan Hibur Trump Dalam Kunjungannya ke Jepang

Piko Taro penyanyi Pen-Pineapple-Apple-Pen (PPAP) rencananya akan menghibur Donald Trump saat Presiden AS itu berkunjung ke Jepang. Moga-moga Piko Taro bisa bikin video viral lagi dari pertemuannya dengan Trump. Bikin Trump ikutin gaya joged doi, mungkin? —The Guardian

Sekitar 100,000 Orang Ikut Meramaikan LGBTQ Pride di Taiwan

Taiwan’s LGBTQ community was out in full force over the weekend as a massive crowd showed up for Taipei pride parade. Taiwan moved closer to becoming the first Asian country to legalize same-sex marriage in May, but the final decision is still awaiting approval from local lawmakers. —Quartz