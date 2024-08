Apple conserva parte dei dati di iCloud sui server di Google

Apple si affida a Google Cloud Platform come servizio di terze parti per l’archiviazione dei dati degli account iCloud. La precisazione, che è stata segnalata anche da CNBC, è contenuta nella nuova guida sulla Sicurezza di iOS, pubblicata a gennaio aggiornata periodicamente. Una delle altre terze parti viene che fornisce il servizio ad Apple è Amazon S3, ma la novità è che Google ha preso il posto occupato in precedenza da Microsoft Azure. L’accordo tra le due aziende, comunque, era stato già firmato nel 2016. Insomma, per garantire la magia del cloud, non si può contare sempre e solo sulle proprie sole forze.

iCloud permette di salvare dati del nostro telefono come contatti, calendari, foto e documenti. Non è chiaro quando l’archiviazione su Google Cloud Platform abbia avuto inizio, e neanche se vengano utilizzati altri servizi della piattaforma oltre a quelli segnalati. Ecco cosa viene riportato della collaborazione: le informazioni affidate da Apple a Google vengono suddivise in blocchi crittografati con tecnologia AES-128 e SHA-256 — che ne assicurerebbe l’anonimato, rendendo impossibile risalire all’identità del loro proprietario. In pratica, i dati che si sceglie di affidare ad Apple restano comunque accessibili solo all’azienda, perché Google fornisce solo il proprio spazio di archiviazione, ma non ha accesso effettivo ai contenuti dei dati. In Cina, ad esempio, la situazione è molto più problematica, dato che Apple è stata costretta ad affidarsi ai server statali.

Secondo un report stilato da Gartner, il mercato globale del cloud crescerà con una media del +13,4%, raggiungendo un totale di 305,8 miliardi di dollari nel 2018, 355,6 miliardi di dollari nel 2019 e 411,4 miliardi di dollari nel 2020. Come riportato sempre da CNBC, Google ha dichiarato che il suo servizio di Cloud e la G Suite contribuiscono ad un guadagno di un miliardo di dollari per trimestre. Nello scorso trimestre, invece, Amazon Web Services ha portato 5,11 miliardi di dollari di guadagno per l’azienda di Bezos.

Avanti Apple, hai visto quanti soldi stai perdendo facendo affidamento su altri? Cosa aspetti a diventare indipendente?

