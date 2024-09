Una dieta a base di schifezze, in casi estremi, è un disturbo alimentare a tutti gli effetti

Siamo portati a pensare che essere magri significhi automaticamente essere sani, e che non ci sia nulla di davvero sbagliato nella nostra alimentazione. Un corpo magro e un “normale” Indice di Massa Corporea (IMC, in inglese BMI – Body Mass Index, NdT) spesso ci sembrano l’evidanta del nostro benessere fisico, anche se, da un punto di vista medico, sappiamo benissimo non essere vero. Ad esempio, sappiamo bene che negli Stati Uniti un terzo delle persone categorizzate come “obese” dal dato biometrico dell’Indice di Massa Corporea , e più della metà di quelle categorizzate come sovrappeso, sono in realtà sane da un punto di vista metabolico. Sappiamo inoltre che il BMI è assolutamente è un paradigma questionabile.

L’idea secondo la quale un corpo magro sia un corpo necessariamente in salute continua a fare molti danni, perché non ha davvero nessuna importanza quanto segna la bilancia, visto che i problemi di salute spesso non sono collegati al peso. La 25enne Jade Youngman, che ha descritto la sua dieta al Daily Mail a base di “pizza, un sacco di pasta, patatine e chicken nuggets”, sebbene sia considerata normale dall’IMC, vive con un disturbo alimentare che ha un grande impatto nella sua vita, chiamato ARFID, ovvero un Disturbo Restrittivo dell’Assunzione del Cibo.

L’ARFID tende a svilupparsi da bambini, quando si inizia ad essere schizzinosi e selettivi col cibo, e frequentemente è, stando alla National Eating Disorder Association, legata a problemi di ansia o disturbi nello spettro autistico. I sintomi dell’ARFID includono estreme limitazioni alimentari che possono dipendere dal sapore o dalla texture del cibo, dalla paura di strozzarsi o vomitare, e possono portare a delle vere e proprie reazioni fobiche davanti a certi cibi (tipo frutta a verdura) e una generale mancanza di interesse per il proprio corpo o l’aumento di peso. In particolare, le persone che soffrono di ARFID tendono a rientrare nel normale intervallo in termini di IMC, nonostante i problemi di mancanza di assunzione di nutrienti.

Molte volte gli operatori sanitari trascurano questo disturbo a causa della mancanza di fluttuazione di peso. Youngman ha riferito al Daily Mail che dottori e conoscenti minimizzano le sue preoccupazione riguardo la sua dieta così restrittiva, e gli amici non prendono quasi mai sul serio la sua malattia. “Molte persone giudicano e basta”, ha detto Youngman. “Perché non ho l’aspetto di una persona obesa o di una persona eccessivamente magra, pensano che non sia possibile che io soffra di un disturbo alimentare”. La ragazza ha inoltre aggiunto che non è mai stata in grado di convincere i medici a condurre su di lei test più approfonditi, nonostante l’anemia e diversi problemi di concentrazione. “I dottori non sembrano riconoscere i miei problemi come una condizione medica, quindi non mi prescrivono analisi” ha dichiarato. “Dicono soltanto, a un certo punto, che devo cambiare la mia dieta”. Deve essere difficile immaginare qualcuno che non è “normopeso” ricevere lo stesso tipo di trattamento.

Questa ignoranza diffusa può portare a dei veri e propri disastri: nell’anno passato due teenager affetti da ARFID in UK hanno perso la vista dopo aver vissuto una vita a base di patatine fritte e pane bianco. Un 18enne è diventato cieco dal suo occhio sinistro e un 19enne ha mollato l’università dopo aver perso la vista, sempre stando al Daily Mail. La causa: Neuropatia Ottica Nutrizionale dovuta a carenze alimentari.

Non è detto che se la dieta non rispetta gli standard nutrizionali sia per forza l’ARFID. La fobia alimentare è la caratteristica principale dell’ARFID, quindi le persone che mangiano pochissimi cibi e che presentano sintomi di carenza nutrizionale non rientrano automaticamente sotto l’ombrello, anche se la ricerca ha dimostrato che chi ha problemi a relazionarsi con alcuni cibi ha maggiori probabilità di mostrare patologie legate a disturbi alimentari.

È vero, oggigiorno si è molto più consapevoli dei danni provocati dai disturbi alimentari e di quante persone ne soffrono, ma fino a quando un corpo magro potrà ingannare i dottori sul reale stato di salute di una persona, sarà meglio prendere più seriamente chi soffre di carenze di nutrienti e di patologie legate all’alimentazione.

