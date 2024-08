Un’azienda ha creato un assistente vocale uguale ad HAL 9000

”Mi dispiace, David, purtroppo non posso farlo” — non trovate che il mondo abbia un disperato bisogno di assistenti vocali con nessuna voglia di collaborare con gli esseri umani proprio come l’intelligenza artificiale protagonista di ‘2001: Odissea nello spazio‘?

Questo nuovo assistente vocale che riproduce alla perfezione le sembianze di HAL 9000 — il computer chiacchierone del capolavoro di Stanley Kubrick — nasce proprio per soddisfare questa necessità. Purtroppo (o per fortuna) non è senziente come l’intelligenza artificiale del film, ma si limita a sfrutta il software di Alexa, l’assistente vocale di Amazon — che, tuttavia, ultimamente sta mostrando se non dei segnali di intelligenza, quanto meno un perverso senso dello humour, terrorizzando nel cuore della notte i suoi proprietari con delle misteriose risate malefiche che riproduce in maniera random. Quindi, per ora possiamo accontentarci. A prescindere da tutto, il soprannome “HAL-exa” che gli è stato assegnato è geniale.

L’autore di questa riproduzione realizzata su licenza della Warner Bros. è l’azienda Master Replicas Group. Fino al 2008, hanno prodotto repliche di gadget presi da Star Trek o Star Wars; oggi, invece, si dedicano principalmente al film di Kubrick. La riproduzione è composta da un pannello con più display, sulla destra, si trova la riproduzione del supercomputer con l’occhio rosso di HAL e la griglia per l’audio, a sinistra, invece, trova posto l’interfaccia touch di Android con le icone e, in basso, un altro display il cui ruolo non è ancora ben chiaro.

È possibile interagire con Hal 9000 Replica anche a voce proprio perché si tratta di un Fire HD, il tablet di Amazon che sfrutta Alexa. Al momento, purtroppo riproduce la voce di HAL solo quando il computer viene attivato, ma Master Replicas Group ha comunque intenzione di integrare il servizio con altre frasi celebri tratte dal film.

Il gadget ha un predecessore in un prodotto di GoldenArmor da montare sui termostati Nest. Per quanto riguarda gli altri progetti a tema 2001: Odissea nello spazio, Master Replicas Group ha in cantiere uno screen saver che riproduce in loop immagini dei display dei computer prese dal film e una chiavetta mini-HAL che si illumina quando viene connessa.

Hal 9000 Replica arriverà sul mercato a breve, nei prossimi giorni, Master Replicas Group aprirà un Kickstarter per raccogliere fondi mentre attiverà il pre-order da aprile. Non sappiamo ancora quanto costerà ma, al momento, l’azienda ha comunicato che produrrà 2001 unità di cui tre in versione speciale: la numero 1, la 1968 — come l’anno di uscita del film — e la 2001.

Insomma, è solo questione di tempo prima che vi ritroverete a disattivare il vostro computer chiedendogli di recitare una filastrocca: ”Giro girotondo, io giro intorno al mondo. Le stelle d’argento costan cinquecento. Centocinquanta e la Luna canta, il Sole rimira la Terra che gira… Giro girotondo… come il mappamondo…”

