A Bali un turista ha atterrato con un calcio volante un uomo in motorino

Nel fine settimana, a Bali un australiano si è reso responsabile di una serie di atti di violenza immotivata, finendo in arresto—tra le altre cose—per aver scaraventato a terra con un calcio volante un uomo che passava in motorino.

Il tutto è avvenuto nella località di mare di Kuta nelle prime ore di sabato. Il video della vicenda, diventato subito virale, mostra il turista correre in mezzo a una strada e sferrare un calcio a un passante in motorino, per poi lanciarsi contro un’auto in corsa e scappare dalla folla che lo inseguiva tra gli insulti. Come riportano fonti locali, l’uomo è poi stato fermato e successivamente identificato dalla polizia come un 26enne di Adelaide.

JUST IN: Aussie man under police guard in Bali hospital, accused of fly-kicking innocent stranger off a scooter as well as throwing himself onto car bonnet on busy Kuta road. Warning: swearing. pic.twitter.com/RwCU8nYIHE — Renae Henry (@renaehenry9) August 10, 2019

Il colpevole è dapprima stato portato in caserma a Kuta, e poi in ospedale, dove è stato medicato. Non si hanno ancora notizie precise sulle ferite riportate, anche se nel video sulla sua maglietta sono visibili diverse chiazze di sangue. Una foto che lo mostra dopo l’arresto lo ritrae inoltre ricoperto di graffi e macchie.

Anche le cause del suo gesto sono ancora ignote. “Non so sotto cosa fosse effetto,” avrebbe riferito ai giornalisti il capo della polizia di Kuta Teuku Ricky Fadliansyah. “Per questo è stato immobilizzato.” [Secondo notizie successive, il 26enne avrebbe dichiarato di aver bevuto molto e di non ricordare nulla dell’accaduto]

Un testimone ha riferito al sito indonesiano Detik che per fermarlo è stato necessario l’intervento di dieci persone, che l’hanno consegnato agli agenti con i piedi legati con un tubo. Secondo questi ultimi, l’uomo sul motorino avrebbe riportato diversi graffi e lividi su mani e braccia. Pare che al momento dell’accaduto si stesse recando al lavoro.

Poco dopo l’arresto, il capo della polizia Teuku ha dichiarato a 7News che le indagini erano ancora in corso. “I nostri uomini sono sul posto. Sembra che abbia danneggiato vari luoghi prima di colpire il passante, e stiamo controllando anche lì.”

