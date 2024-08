bao con carne di maiale

Porzioni: 8

Preparazione: 30 minuti

Totale: 3 ore

Ingredienti

Per i panini:

Videos by VICE

250 ml di latte intero scaldato a 46°C

1 bustina di lievito secco attivo

260 g di farina bianca, più altra per spolverare

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di lievito in polvere

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaio di grasso alimentare

Per la pancetta:

454 g di pancetta disossata, tagliata in 2 pezzi grandi (non rimuovere la pelle)

1 l di brodo di pollo

375 ml di salsa di soia light

250 ml di salsa di soia dolce

90 g di zucchero di canna

125 ml di salsa di ostriche

6-7 pezzi di anice stellato

5 grani di pepe nero interi

2 stecche di cannella

2 spicchi d’aglio

1 foglia d’alloro

Per servire:

Foglie di lattuga

Arachidi tritati

Maionese kewpie

Preparazione

1. Inizia dal pane. Unisci insieme il latte e il lievito attivo, mescolandoli bene con una planetaria con gancio a spirale. Lascia riposare per 10 minuti, finché la consistenza non diventa quasi schiumosa. Prendi un’altra ciotola e mescola insieme la farina, lo zucchero, il lievito in polvere e il sale. Aggiungi quindi questi ingredienti, più il grasso alimentare scelto, alla mistura con il latte e il lievito attivo. Mescola bene a velocità media fino a completa amalgamazione (l’impasto dovrà risultare morbido). Copri con il cellophane e lascia riposare per 1 ora.

2. Su di una superficie infarinata, dividi l’impasto in 8 parti lavorando poi ogni parte fino a donarle una forma ovale. Piega poi in due ogni pezzo, posandolo su di un pezzo di carta da forno.

3. Prendi un wok e posizionalo sul piano cottura. Riempilo con circa 470 ml d’acqua e aggancia sopra una pentola a vapore di bambù. Porta l’acqua a ebollizione e cuoci poi a vapore i panini per 7-8 minuti (ricordati di coprire la pentola a vapore con i panini dentro).

4. Puoi passare alla carne di maiale. Mescola insieme, in una pentola di media grandezza, la pancetta, le salse di soia, lo zucchero di canne, la salsa di ostriche, l’anice stellato, i grani di pepe, la cannella, l’aglio e la foglia d’alloro. Porta a ebollizione e poi abbassa il fuoco per continuare a cuocere a fuoco lento per 40-50 minuti. La pancetta sarà pronta quando risulterà morbida. (Non buttare l’olio di cottura).

5. Prendi delle pinze e trasferisci la carne di maiale su di un tagliere. Taglia a fettine sottili. Prendi un’altra pentola e scalda dell’olio d’arachidi per scottare le fettine di pancetta su entrambi i lati (circa 3 minuti, fino a doratura). Aggiungi un po’ di liquido di cottura (circa 400 ml) e cuoci per un altro minuto.

6. Adesso puoi assemblare i bao! Posiziona una foglia di lattuga e di pancetta, come primo strato, nel pane, poi guarnisci con una bella cucchiaiata di maionese e una spruzzata d’arachidi,