Biscuits all’origano messicano

Porzioni: 7

Preparazione: 15 minuti

Totale: 35 minuti

Ingredienti

320 g di farina, più altra per infarinare

1 cucchiaio di lievito

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di origano messicano

115 g di burro non salato, congelato e poi grattugiato (mantienilo in freezer finché non sei pronto per usarlo), più altro, sciolto

180 g di latte intero

15 g di burro non salato

450 g di chorizo, tagliato in pezzettini di 0,5 cm

24 g di farina

480 g di latte

120 g di panna

sale e pepe nero macinato fresco

Per servire:



formaggio cotija

coriandolo fresco

Procedimento

1. Prepara i biscotti. Scalda il forno a 230°C. In una ciotola grande mescola insieme farina, lievito, sale e origano. Aggiungi il burro e mescola finché non si formano delle briciole grandi come un pisello. Aggiungi il latte e mescola finché il tutto non è ben combinato, stando attenta a non mescolare troppo.

2. Trasferisci l’impasto su una superficie leggermente infarinata. Stendilo in un rettangolo di circa 1,5 cm, e ripiegalo su stesso per un totale di 5 o 6 volte. Stendilo nuovamente in un rettangolo e, usando lo strumento apposito, ritaglia i biscotti. Da ogni impasto dovrebbero venire circa 7-8 biscotti. Metti i biscuits su una teglia ricoperta di carta da forno, stando attenti che i bordi dei biscuits non si tocchino. Spennella con il burro sciolto e cuoci per 15 minuti, finché non diventano dorati. Spennella con altro burro e servi caldi.

3. Prepara il sugo al chorizo. Sciogli il burro in una padella di medie dimensioni. Aggiungi il chorizo e cuoci finché non è croccante, circa 5 minuti. Usando un mestolo traforato, toglilo e mettilo da parte. Aggiungi la farina, mescolando, finché non diventa marrone – circa 5 minuti. Versa il latte e la panna, abbassando la fiamma a medio-bassa, e continua a mescolare finché non si addensa, 5/7 minuti. Insaporisci con sale e pepe e rimetti il chorizo nella pentola. Mantieni caldo.

4. Per servire, versa il sugo sopra i biscuits e finisci con il formaggio e il coriandolo.

Da Reclaiming My Mexican Roots in a Pile of Buttery Biscuits

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.