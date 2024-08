Chicken nugget fatti in casa

Porzioni: con questa ricetta otterrete circa 2 dozzine e mezza di nugget

Preparazione: 15 minuti

Totale: 4 ore

Ingredienti

450 g di petto di pollo macinato

1 cucchiaino di sale all’aglio

1 cucchiaino di polvere di cipolla

Sale kosher q.b.

180 g di farina per tutti gli usi

50 g di amido di mais

1 uovo grande, leggermente sbattuto

60 ml di latte intero

190 ml di acqua gassata

Olio di canola per friggere

Preparazione

1. Prepara e metti da parte una teglia con carta da forno.

2. Metti il pollo, il sale all’aglio, la polvere di cipolla il sale in una planetaria, azionandola e mescolando gli ingredienti riducendoli in purè. Dividi il petto di pollo in porzioni da circa 14 g e posizionale, schiacciandole leggermente, sulla teglia con carta da forno.

3. Nel mentre, unisci metà farina, solo 27 g di amido di mais e il sale in una ciotola media. In un’altra ciotola sbatti l’uovo con il latte. Lavora con un nugget alla volta, immergendolo prima negli ingredienti secchi, ricoprendolo completamente, e poi nella mistura di uovo e latte, anche lì ricoprendolo bene. Dopo questo secondo passaggio dovrà tornare nella ciotola con la mistura di farina. Versa l’altra metà della farina e dell’amido di mais in una ciotola, mescolando bene con l’acqua frizzante.Immergi un nugget alla volta anche in questo terzo impasto. Cambia la carta da forno sulla teglia e posizionaci i nugget.

4. Scalda una padella piuttosto larga con centro circa 5 cm di olio fino a raggiungere una temperatura di 163°C. Friggi i nugget in gruppetti, facendo ben attenzione a girarli rendendo la cottura omogenea. Ci vorrà circa 1 minuto e mezzo, quando i nugget risulteranno dorati. Usa una schiumarola per trasferire i nugget dalla padella alla teglia con carta da forno, dove riposeranno per un’ora.



5. Accendi nuovamente il fuoco facendo raggiungere all’olio una temperatura di 190,5°C e, sempre lavorando in gruppetti, friggi i nugget per 3 minuti, fino a raggiungimento di doratura. Usando la schiumarola, trasferiscili poi sulla carta assorbente e condisci con il sale. Dovrai poi solo scegliere in che salsa immergerli!