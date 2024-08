Come ci hanno convinti che il cioccolato fondente faccia bene alla salute

Succede di rado, ma ogni tanto capita di incontrare una di quelle persone bizzarre a cui non interessa nemmeno scoprire che sapore ha il cioccolato. Tutto il resto del mondo, però, va matto per questo alimento, e lo brama più di qualsiasi altra cosa al mondo. Molti studi di psicologia, infatti, usano il cioccolato come sacro Graal del desiderio, quella cosa che ci fa venire l’acquolina in bocca solo a pensarci.

Per questo motivo, ogni volta che esce un nuovo studio che attribuisce al cioccolato qualsiasi effetto benefico per la salute, noi abbocchiamo subito. Prendiamo come esempio quello studio del 2015 secondo cui una tavoletta di cioccolato avrebbe aiutato a perdere peso. La notizia era uscita ovunque, dall’Irish Examiner fino alla TV locale in Texas. Peccato che poi si fosse rivelata una gigantesca montatura, che voleva evidenziare la pessima qualità della copertura mediatica quando si tratta di ricerca scientifica e promuovere un documentario contro l’industria delle diete.

Quando uno studio sulla rivista Heart di qualche mese fa ha associato al consumo di cioccolato un minore rischio di fibrillazione atriale—battito cardiaco anomalo e potenzialmente letale—i titoli dei giornali hanno subito dichiarato che il dessert faceva bene al cuore, e tutti ci siamo cascati di nuovo. E questo nonostante gli autori dello stesso studio avessero scritto chiaramente, nell’introduzione, che “non potevano essere esclusi fattori di confusione.”

L’editoriale che accompagnava lo studio aveva praticamente previsto il riscontro positivo che avrebbe ricevuto—”C’è del grande potenziale per annunci divertenti sulla salute pubblica, tipo ‘Mangia più cioccolato per prevenire il rischio di fibrillazione atriale’ e ‘Una tavoletta di cioccolato al giorno, toglie l’ablazione di torno!’” scrivevano i ricercatori Sean Pokorney e Jonathan Piccini. Ma slogan di questo tipo sarebbero del tutto prematuri, si leggeva nell’articolo. Tanto per cominciare, coloro che hanno mangiato cioccolato per lo studio, erano individui sani, istruiti e facevano molta attività fisica, quindi in un certo senso non si può dimostrare che fosse proprio il cioccolato ad avere fatto la differenza nel loro battito cardiaco.

Altro problema: molti di questi studi sui benefici del cioccolato (ma non quello sulla fibrillazione atriale) sono finanziati dall’industria del cacao.

Questi problemi valgono per tutti gli studi sull’alimentazione, e soprattutto nel caso del cioccolato fanno sì che sia sempre più difficile per una persona comune trarne informazioni utili. Gli studi di osservazione come questo solitamente prendono in considerazione un grande gruppo di persone, poi chiedono loro di annotare quello che mangiano (usando dei questionari sul cibo, sui quali gli studiosi stessi hanno dei dubbi, per via della scarsa memoria delle persone) e poi cercano di fare delle associazioni tra quello che le persone hanno mangiato e i problemi di salute che le stesse persone sviluppano, o non sviluppano nel periodo successivo.

“Il cioccolato è stato individuato come uno dei fattori, ma la stessa cosa potrebbe accadere con altri cibi. Ed è per questo che non possiamo dire che il cioccolato riduca il rischio di fibrillazione atriale; quanto osservato dagli studiosi potrebbe in realtà dipendere da moltissimi altri fattori,” dice Marion Nestle (dal nome quanto mai appropriato, ma la quale non ha nulla a che fare con i produttori di cioccolato), professoressa di alimentazione, studi sul cibo e salute alla New York University.

Anche lei, poi, fa riferimento al problema della memoria: “Li trovo [i questionari sul cibo] impossibili da compilare, perché non ricordo con precisione tutto quello che ho mangiato.” Altri studi simili di osservazione su larga scala hanno confermato un legame tra il cacao o il cioccolato e un rischio minore di insufficienza cardiaca, diabete, infarti e declino cognitivo. Quando gli studi rivelano associazioni tra alcuni cibi e benefici per la salute, gli scienziati spesso fanno il processo inverso, per cercare di capirne i motivi.

Nel caso del cioccolato, gli studiosi hanno il sospetto che siano i flavonoidi—un elemento che si trova nel cacao, ma anche nel tè, nei frutti rossi e nel vino rosso—i veri responsabili. Questi composti sembrano aumentare la produzione di monossido di azoto, che dilata vene e arterie e fa scorrere il sangue in modo più fluido in tutto il corpo, fino al cervello, il che spiegherebbe gli effetti del cioccolato sull’umore e le capacità cognitive.

Gli stessi composti, i flavonoidi, impedirebbero ai globuli rossi di diventare pericolosamente appiccicosi e potrebbero migliorare la sensibilità dell’insulina, migliorando la capacità del corpo a usare un ormone per trasformare lo zucchero in energie, ed evitare così il rischio di diabete, dice Georgie Fear, dietologo certificato e autore di Lean Habits For Lifelong Weight Loss.

Una meta-analisi del 2016 di studi controllati randomizzati—ovvero il metodo più efficace per valutare l’efficienza di un dato intervento, che sia un nuovo farmaco, o una nuova tavoletta di cioccolato—ha riscontrato che una dose tra i 200 e i 600 milligrammi di flavonoidi al giorno migliora la sensibilità all’insulina e i livelli di colesterolo. E uno studio pubblicato nel 2018 nel Cochrane Database of Systematic Reviews, fonte rispettabile per le sue analisi attente delle ricerche scientifiche, ha scoperto che una dose media di 670 milligrammi ridurrebbe la pressione del sangue di circa quattro punti nelle persone che soffrono di ipertensione.

Per molte persone, il consumo di cioccolato è più facile da controllare rispetto ad altri tipi di dolci; mentre è facile divorare dall’inizio alla fine una vaschetta di gelato, nel caso di un buon cioccolato fondente di qualità, qualche morso potrebbe bastare.

Altro problema: molti di questi studi sui benefici del cioccolato (ma non quello sulla fibrillazione atriale) sono finanziati dall’industria del cacao. Per esempio, le aziende produttrici di M&Ms, Snickers e barrette di cioccolato Dove hanno creato il Mars Center for Cocoa Health Science con questo scopo preciso. L’azienda vende inoltre un integratore chiamato CocoaVia, che dovrebbe “promuovere un flusso sanguigno sano dalla testa ai piedi”—anche se, come con tutti gli integratori, questi benefici non sono stati confermati dalla Food & Drug Administration.

Il finanziamento da parte degli stakeholder del settore non significa che lo studio non sia valido. Però è meglio tenere presente che i risultati saranno più facilmente a favore del consumo e quindi necessitano di “un’interpretazione particolarmente cauta,” dice Nestle. E poi c’è il problema del dosaggio. Gli studi controllati randomizzati generalmente utilizzano tavolette di cioccolato, bibite al cacao o pillole come nel caso di CocoaVia. In ogni caso, però, questi sono precisamente calibrati per rilasciare l’esatto quantitativo di milligrammi di flavonoidi, un dato che spesso non è incluso nelle tabelle nutrizionali dei prodotti che acquistiamo al supermercato.

In linea generale, più il cioccolato è fondente, meglio è, dice Fear. Il cioccolato bianco, per definizione, non contiene flavonoidi. Il cioccolato al latte ne ha un po’, ma meno di quello fondente, e contiene anche più zuccheri. Uno studio sul Journal of Functional Foods sostiene l’ipotesi secondo la quale più è alta la percentuale di cacao nel cioccolato fondente, più flavonoidi contiene.

Nonostante tutto, non c’è modo di sapere con certezza cosa contiene quello che mangiamo. Gli integratori promettono grandi dosi di flavonoidi, ma poche calorie, mentre i test sui consumatori hanno rilevato un ampio range di livelli di flavonoidi e anche alcuni contaminanti (e a differenza dei farmaci da banco, nel caso degli integratori l’FDA non ha l’obbligo di regolamentare esattamente quello che c’è negli integratori).

Sebbene entrambi gli specialisti consultati credano che cacao e cioccolato abbiano effetti positivi sulla salute cardiaca, né Mills né Fear hanno mai consigliato a un paziente di iniziare a consumare cioccolato. Dopotutto, puoi ottenere gli stessi benefici assumendo molti altri cibi più nutrienti del cioccolato, in altre parole, che condensano molte più vitamine, minerali e altre cose sane in ogni caloria. “Se si possono assumere flavonoidi da tè, frutta e verdure, è sicuramente consigliabile,” dice Mills.

Tuttavia, c’è un altro vantaggio importante da considerare—ovvero mangiare cose che ci piacciono davvero. “Non ho mai incontrato una persona che non desiderasse qualcosa di dolce nella sua vita,” dice Fear. Per molte persone, il consumo di cioccolato è più facile da controllare rispetto ad altri tipi di dolci; mentre è facile divorare dall’inizio alla fine una vaschetta di gelato, nel caso di un buon cioccolato fondente di qualità, qualche morso potrebbe bastare per provare soddisfazione. Se poi a questo aggiungi il fatto che ha persino qualche possibile effetto benefico, il cioccolato fondente potrebbe diventare un’ottima scelta per placare la tua voglia di dolce.

Questo articolo è comparso originariamente su TONIC US.



