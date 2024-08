Crocchette di patate con salsa al Gouda e uova in camicia

Porzioni: 10

Ingredienti

Per la salsa di formaggio Gouda:

½ testa di cavolfiore

30 g di burro

1 cucchiaio di pepe nero

1 pizzico di sale

3 spicchi d’aglio, grattugiati

450 g di Gouda, grattugiato

360 ml di latte intero

Per le crocchette:

1,3 kg di patate

2 uova

3 mazzetti di cipolline, tagliuzzati

180 ml di senape di digione

1 cucchiaio di sale

2 cucchiai di pepe nero

4 spicchi d’aglio, grattugiati

1 barattolo di cetriolini, tagliati

1 piccola manciata d’aneto, tagliuzzato

1 manciata di foglie di sedano o di prezzemolo, tagliuzzate

120 ml di di succo di cetriolini sottaceto

Un goccio di panna da montare

Farina di riso

180 ml di olio di vinaccioli

Per servire:



12 uova

12 crocchette di patate

Salsa di formaggio Gouda

Erba cipollina fresca

Preparazione

1. Inizia dalla salsa di formaggio Gouda. Versa dell’acqua salata in una pentola e porta a ebollizione, cuocendovi il cavolfiore finché non risulta tenero (provate a conficcare dentro una forchetta, se entra facilmente, è pronto!). Scola e rimetti il cavolfiore nella pentola, alzando in fuoco. Aggiungi il pepe, il sale, il burro, l’aceto, l’aglio e mescola bene. Aggiungi metà del Gouda, continuando a mescolare. Aggiungi il Gouda rimanente e infine il latte (non tutto in una volta, però). A questo punto tutto dovrebbe risultare sciolto e ben amalgamato, usa il frullatore a immersione e azionalo fino al raggiungimento di una consistenza cremosa (qualora fosse troppo densa, potrai versare altro latte).

2. Passa alle crocchette. Metti le patate a bollire (con anche la buccia), saranno pronte quando risulteranno morbide. Adesso puoi schiacciarle bene (con le mani o una planetaria), lasciando sempre la buccia. Unisci 2 uova alla purea di patate e mescola bene, aggiungendo poi anche le cipolline tagliuzzate, la senape, il sale, il pepe, l’aglio, l’aneto, i cetriolini (e il succo) e la panna. Una volta amalgamati bene tutti gli ingredienti, forma delle polpette. La forma sarà più o meno quella di piccoli hamburger.

3. Spolvera le polpettine di patate con la farina di riso. Scalda una padella con dentro l’olio di vinaccioli (aspetta inizino proprio a formarsi “le bollicine”), friggendo poi quindi le polpettine fino a doratura.

4. Per impiattare al meglio, versa prima la salsa sul piatto da portata e poi aggiungici sopra le crocchette. Sopra potrai guarnire con le uova in camicia, altra salsina di Gouda e foglie fresche d’erba cipollina.

Tratto da The Dinner Bell: A Dutch-Inspired Brunch in the Netherlands