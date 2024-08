Le donne dell’alta società inglese che si drogano con l’MDMA avvolta nel Brie

È difficile essere soddisfatte per le donne di mezza età molto ricche? Come si riesce a trovare motivazione, specialmente in quelle ore vuote tra una cavalcata di Peloton [un tipo di cyclette da ricconi] e l’ossessivo refresh della sezione dei nuovi arrivi sul sito di Eileen Fisher? Ovviamente la risposta è la droga!

Ad essere onesti, la risposta a questa domanda di solito sono le droghe, ma invece di svuotare il barattolo di Adderall dei loro figli, un gruppo di donne inglesi della alta società ha iniziato a provare con l’MDMA … avvolto nel formaggio.

Una donna di 50 anni, che si auto-definisce una donna d’affari, ha confessato a Metro di aver iniziato ad ospitare feste a base di MDMA nella sua casa londinese, le sere in cui i suoi amici andavano a trovarla, finivano per drogarsi con grossi pezzi di Brie. (Apparentemente, questa donna tratta i suoi amici come se fossero Cavalier King Charles Spaniels, che devono essere ingannati per prendere le loro pillole anti-zecche).

“Non ridevamo più come quando eravamo più giovani, sembrava che ci fossero sempre delle barriere tra di noi “, sospira. “Quindi, uno dei nostri gruppi ha suggerito di prendere tutti insieme l’MDMA in modo che potessimo aprirci gli uni agli altri e migliorare le nostre amicizie”.

Il Brieing, come lo chiamano, ha funzionato e indubbiamente ha avuto come risultato una serata in cui tutti si sono alternati a sbattere le loro guance contro il marmo freddo nei tavoli da pranzo di Eero Saarinen. “Non è successo niente per 40 minuti, poi i colori sul tappeto sembravano più vivaci e prima che me ne accorgessi, ero entrata in un conversazione approfondita sulle mie fantasie sessuali con un vecchio amico”, ha detto.

Questo è accaduto un anno fa, e la donna dice di essere diventata una pioniera per caso, dopo essere stata invitata a “party di Brieing” ospitate da altri. “È un modo così mediocre di assumere droghe”, ha detto, perché temeva che avessi già fatto la stessa faccia di questo ragazzo biondo perplesso GIF.

Incredibilmente, sembra che si stiano facendo l’MDMA nel modo giusto. Il Global Drugs Survey ha une elenco di cose da fare, per i nuovi utenti che hanno a che fare con l’MDMA, e suggerisce che è fondamentale farlo con gli amici, stare in un posto sicuro e familiare e assicurarsi di non avere impegni il giorno successivo. (Annullare quindi l’iscrizione alla classe di Power Endurance con la cyclette alle 6:30 del mattino).

State tranquille signore, prendetela piano. E magari provate con altri formaggi: il Brie può essere un inferno da pulire da una tunica di lino leggera.

Questo articolo è apparso originariamente su Munchies US.