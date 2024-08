Slushie con tequila e anguria

6-8 porzioni

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 4 ore (incluso il congelamento)

Ingredienti

1 anguria grande

250 ml di tequila

170 ml di sciroppo

2 lime, il succo

fette di anguria, per guarnire

Procedimento

1. Se vuoi usare l’anguria come “ciotola”, taglia una fettina in fondo, in modo da dare una superficie piatta d’appoggio, e una fetta un po’ più grande in cima. Usando un cucchiaio, estrai tutta l’anguria e appoggiala su una teglia ricoperta di carta da forno. Lascia in freezer per circa quattro ore. Se non usi l’anguria come un contenitore, togli la buccia e affettala finemente o a pezzi grossolani, mettila sulla teglia e poi lascia in freezer per 4 ore. Assicurati di tenere un po’ di succo dell’anguria per aggiungerlo più tardi al cocktail.

2. Metti metà dell’anguria in un blender insieme con metà degli ingredienti. Riduci in purea finché il composto non è omogeneo. Metti in una ciotola da punch o dentro l’anguria. Ripeti con il resto degli ingredienti. Servi con fette di anguria e una cannuccia (e un ombrellino carino, se ne hai uno).

Questo articolo è apparso originariamente su VICE US.