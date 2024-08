Elon Musk è stato davvero rimbalzato al Berghain?

“Come entrare al Berghain” è la sola e unica domanda che si pone chi non ha mai fatto visita al leggendario nightclub di Berlino. Tra le fila di queste nuove leve sudate e nervose, la prima settimana di aprile c’era anche una figura improbabile: Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo. Il fondatore di Tesla e padre della prole di Grimes, però, non è entrato nel locale e chiunque si sta chiedendo: è stato rimbalzato alla porta, o si è davvero rifiutato di entrare, come sostiene lui sui social?

Musk, che è ora anche il principale azionista di Twitter, si è divertito durante il suo viaggio nella capitale tedesca. Stando a diverse testate, Musk si è “tuffato nella famosa scena fetish e di musica elettronica di Berlino,” visitando locali come il KitKatClub, il più famoso techno sex club della città, e il labirintico club Sisyphos, dove è stato riconosciuto con addosso una maschera di Zorro.

Ma la vera domanda resta: il miliardario è stato rimbalzato al Berghain?

“Hanno scritto PACE sul muro del Berghain!” ha twittato Musk alle 4:51 del 3 aprile. “Mi sono rifiutato di entrare.” Circa tre ore dopo, ha elaborato l’incidente. “Pace. Pace? Odio questa parola,” ha scritto, citando un passaggio da Romeo e Giulietta e aggiungendo: “Coloro a cui importa della pace (incluso, aspiro, me stesso) non hanno bisogno di sentirne parlare. E coloro a cui non importa? Be’…”

A giudicare da questi tweet, Musk ha visto almeno l’esterno del Berghain. La scritta PACE (PEACE, in inglese) è un’aggiunta relativamente recente che si estende sul muro esterno del club, scritta nero su bianco—la potete vedere nel post Instagram qui sotto pubblicato dalla DJ francese Miss Kittin, che ha suonato al Panorama Bar al secondo piano durante il fine settimana in questione.

La scritta PACE è la prima cosa che vedi camminando verso l’imponente edificio di cemento, un tempo centrale termica del dopoguerra. Le lettere sono grandi quasi quanto le finestre dell’ultimo piano. Ma davvero è bastata la scritta per adirare Musk al punto da abbandonare la fila? Oppure, come numerose persone e testate hanno ipotizzato, è stato rimbalzato all’entrata?

Il Berghain ha declinato ogni richiesta di commento per questo articolo. Il club ha regole ferree sul non discutere cosa accade al suo interno che, considerato cosa capita nelle sue darkroom, ha abbastanza senso. Dunque come possiamo scoprire cosa è successo al nostro playboy miliardario?

They wrote PEACE on the wall at Berghain! I refused enter. — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2022

Filip Sandström Beijer, fondatore della rivista Playful, era lì la stessa sera, ma non ha notato Musk. “È sempre difficile predire chi entrerà e chi no,” dice Beijer a VICE. “Dipende da che impressione fai al gruppo di buttafuori. Ma il nostro consiglio per Elon è di non arrivare con troppe persone e di non ascoltare troppo le voci che raccontano di rigidi dress code. Sii te stesso Elon, e sarà compito dei ragazzi e delle ragazze alla porta decidere il tuo futuro.”

Nonostante Beijer abbia detto a VICE che non c’era “niente di speciale” nel numero di persone rimbalzate quella sera, un clubber su Reddit che ha aspettato un’ora e 45 minuti per entrare sostiene che “il tasso di rifiuto era piuttosto alto.” Mettiamo che Musk abbia davvero cercato di entrare nel club più o meno all’ora in cui ha twittato; in tal caso, si sarebbe presentato all’ora peggiore per i nuovi arrivati.

“Qualsiasi corso intensivo sulla vita notturna a Berlino ti farà per prima cosa una lezione sulle ore di punta,” scrive Catherine Fields di VICE in un pezzo sul passare 24 ore dentro al Berghain. “Se venerdì e sabato notte sono gli orari migliori negli Stati Uniti, a Berlino si tende a considerare qualsiasi orario tra le 10 di sera e le 6-7 di mattina come roba da turisti.”

Musk avrebbe anche aspettato per un tempo non indifferente, perché capita spesso durante le ore di punta. E non è un fattore da sottovalutare, considerato che i dati meteo mostrano che le temperature sono crollate a -3°C quella notte a Berlino.

Su Reddit, però, un utente del subreddit /r/berlin di nome KaspersLunita dice che Musk sarebbe arrivato in cima alla fila—per essere poi mandato via. “Oggi l’hanno rimbalzato al Berghain!” ha scritto KaspersLunita. Quando un’altra persona sul sito ha chiesto conferme, ha risposto: “L’ho visto.” KaspersLunita ha detto a VICE via messaggio diretto su Reddit di aver visto Musk essere rimbalzato da niente di meno che Sven Marquardt in persona, l’iconico capo buttafuori del Berghain.

“Musk ha costruito una delle sue ‘gigafabbriche’ qui a Berlino, e si è comportato in modo molto arrogante e ignorante a proposito delle questioni ambientali e sociali di questa città,” prosegue KaspersLunita. “L’arroganza e l’ignoranza sono attributi che le persone di Berlino non sopportano, Sven compreso.”

Alla fine di Marzo 2022, Musk ha aperto la prima fabbrica per produrre Tesla in Europa—proprio a qualche chilometro dalla capitale tedesca. Attivisti e attiviste ambientali hanno fatto dura opposizione alla sua costruzione, che rischia di gravare sulle riserve d’acqua locali e sugli animali selvatici.

Musk non è certo la prima persona al mondo a essere rimbalzata dal Berghain, dove le regole per entrare sono così leggendarie da aver ispirato simulatori e giochi di carte satirici. La maggior parte delle persone è giudicata per l’aspetto e la “vibe” che trasmette. E, per usare le parole di Marquardt in un’intervista con GQ: “Il club si è evoluto dalla scena gay di Berlino degli anni Novanta. È importante per me preservare una parte di quell’eredità, che si ponga ancora come un luogo accogliente per il genere originario del suo pubblico.”

L’uomo più ricco del mondo ha una buona “vibe”? Meh, discutibile. Ma a giudicare dalla sua scelta di abiti su Instagram, Musk tende a preferire t-shirt tinta unita, jeans larghi e scarpe da ginnastica costose. Ora, se diamo un’occhiata alle foto di gente che esce da un rave al Berghain, notiamo che anche la persona vestita più casual di tutte ha almeno un impermeabile di pelle e capelli tinti di blu. Possiamo dire che le probabilità per Musk non erano tante. E se avesse avuto la sua maschera di Zorro? Forse anche peggio.

Musk gestiva un nightclub illegale con alcuni amici dentro una confraternita quando studiava all’Università della Pennsylvania negli anni Novanta. Sfortunatamente, non sembrava apprezzare proprio la parte del clubbing: il suo ex coinquilino Adeo Ressi lo descrive come “il più sobrio del mondo… non beveva mai. Non si faceva mai di niente. Zero. Proprio niente.”

“Certe sere, ci chiedevamo ‘Dov’è Elon?’ e io andavo in camera sua, bussavo alla porta e lui era lì, da solo, a giocare a un videogioco,” scrive Ressi nella biografia Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future.

Sembra che per questa volta Musk non abbia passato il famoso vibe check di Sven Marquardt. Ma, in fondo, va a unirsi ad altri nomi illustri, tra cui Felix Da Housecat e Conan O’Brien. Magari avrai più fortuna al prossimo giro, Elon.