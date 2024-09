Le persone molto ricche si divertono davvero più delle altre?

A novembre 2021, mentre l’Olanda si risvegliava da una notte di disordini a Rotterdam contro il governo, Masters Expo—precedentemente noto come Masters of LXRY e prima ancora come Millionaire Fair—festeggiava la sua 19esima edizione a tema “I ruggenti anni Venti.” Ho passato il pomeriggio in quel luogo, per capire come si divertono i super ricchi durante questo periodo di incertezze e angosce.

Nel 2020 (almeno per un po’) c’era la generale illusione che ci saremmo ripresi dalla pandemia come è successo dopo la Prima Guerra Mondiale e la Spagnola, per lanciarci in un’era di sesso e consumo. Per la maggior parte di noi, però, quella festa non è ancora iniziata.

Visitatrici in cerca di un nuovo Yacht da acquistare.

Persone molto eleganti che guardano bici sportive.

L’autore, mentre valuta l’acquisto di questa avventurosa decorazione natalizia.

L’evento prendeva luogo al Centro Convegni RAI di Amsterdam (RAI sta per Rijwiel en Automobiel Industrie, l’ente statale che si occupa di biciclette e automobili), una sala mostre che esiste dal 1900. La folla fuori non era esattamente soddisfatta della location. “Non è affatto spettacolare,” dice una donna in tacchi alti a un’amica. “È solo un’expo,” risponde l’altra.

Niente da fuori lasciava intuire la sontuosità all’interno. Neanche i manifesti dell’evento stesso—che facevano pensare a Peaky Blinders o a un film brutto sul Proibizionismo—gridavano lusso senza freni.

Uno stile di vita e un’opera d’arte firmata dall’artista olandese Selwyn Senatori, che può essere tua per €53,000.

Entrando si potevano notare automobili, diamanti e yacht, illuminati da luci sfavillanti. La campagna di marketing però non sembrava l’unica cosa sottotono: anche gli appartamenti di lusso pubblicizzati erano situati in zone di periferia di Amsterdam, il che fa pensare che, almeno in Olanda, neanche i super ricchi possono più permettersi la caparra per un appartamento in centro.

L’agenzia di viaggi Corendon vende viaggi ‘premium’. Un’altra agenzia conosciuta per le sue opzioni low-cost, TUI, era presente all’evento. Dicono che Dubai e i Caraibi olandesi sono le destinazioni più popolari al momento. “Puoi comprare una macchina sola, ma puoi andare in vacanza venti volte all’anno.”

Nonostante la tragedia del Titanic fosse ancora fresca negli anni Venti, il mercato delle crociere è rimasto allora come adesso una parte cruciale del settore del lusso. Per soli 33.000 euro, oggi puoi salire a bordo del vascello a cinque stelle Le Commandant Charcot per un viaggio di due settimane al Polo Nord. Parlo con Stephen, americano che lavora per l’azienda che vende questi pacchetti viaggio. Si è recato al Polo Nord per la prima volta per ragioni di ricerca e ha visto otto orsi polari. “Pensavo che mi sarei stufato,” dice. “Ma non è successo. Quando abbiamo passato il 90esimo meridiano ovest, abbiamo stappato bottiglie di champagne e la festa è iniziata.”

Per Stephen, salire a bordo di un edificio galleggiante per spiare gli orsi polari non è un’insensata fuga dalla realtà né ostentazione della propria ricchezza. No: è attivismo per il clima. “Portiamo la sostenibilità a un nuovo livello,” mi dice, spiegando come la nave sia un’opzione di viaggio eco-friendly, che gli scienziati sono i benvenuti e non pagano, e che i turisti possono assistere a regolari conferenze sul clima. A detta sua, viaggiare al Polo Nord combatte il cambiamento climatico: “Appena i nostri passeggeri vedono quanto bello e vulnerabile sia questo luogo, vogliono proteggerlo,” mi racconta.

“Ovviamente,” continua, “storicamente parlando, la quantità di ghiaccio è diminuita, ma ce n’è sempre di nuovo ogni anno. Mentre eravamo in crociera, ci sono voluti giorni a uscire dal ghiaccio. C’era ghiaccio ovunque!” Il ghiaccio marino in Antartide sta davvero aumentando, ma i ghiacciai e le piattaforme di ghiaccio si stanno sciogliendo rapidamente, producendo grandi volumi di acqua fresca. Stando al WWF, abbiamo perso il 95 percento del ghiaccio artico negli ultimi 30 anni.

La donna allo stand del BBQ è ottimista: “abbiamo notato un aumento negli acquisti di cucine da esterno e barbecue. Le persone apprezzano sempre di più il tempo all’aperto, anche grazie al cambiamento climatico.”

Stando a Rosanna, donna d’affari unitasi a me per un bicchiere di bollicine, il cambiamento climatico è il Proibizionismo del 2021. “Dobbiamo pensare in modo diverso, inventare nuovi modelli di mercato. Siamo in un’era di sconvolgimenti,” dice.

Nel suo tempo libero, aiuta giovani imprenditrici che hanno incontrato ostacoli nel loro lavoro e parla con loro da un pulpito di esperienze personali. “Mio marito ed io abbiamo un bed and breakfast a Modena, vicino a Bologna. Un complesso splendido, un vero paradiso con vista colline. Ma proprio quando stavamo aprendo è arrivato il COVID-19. Così abbiamo finito per viverci noi.” I tempi sono duri per tutti, a quanto pare.

Rosanna e un’auto molto costosa.

La situazione era un po’ più allegra al bar, sponsorizzato da Icoinic, una start-up di criptovalute che spera di fare il salto al reame della finanza convenzionale. Con il suo CEO, Egbert Krop, parliamo dell’inflazione degli anni Venti durante la Repubblica di Weimar, quando le persone dovevano uscire con barili di contanti per fare la spesa. Krop mi ricorda che l’inflazione non esiste nel mondo delle criptovalute. Il prezzo delle azioni delle varie monete sul mercato farà anche su e giù, ma questo “umile olandese” come si descrive Krop, ha fede nelle possibilità a lungo termine del mondo delle criptovalute. Come dargli torto: gli affari vanno alla grande.

Krop dice di non essere “molto materialista,” e che è presente solo per comprare un paio di bottiglie di vino. Vale anche per altri ospiti con cui ho parlato: sembra che chi ha fatto i soldi con qualcosa di digitale non sia ossessionato dai beni fisici.

Una Lamborghini decorata dall’artista Pablo Lücker faceva bella mostra all’evento. Quest’auto da mezzo milione di euro era in omaggio con l’acquisto di un NFT realizzato dallo stesso artista. Pablo era lì per rendere la vendita più frizzante, mi spiega.

Tre partecipanti del tutto a loro agio all’evento.

La persona che mostra più disprezzo verso il mondo materiale durante l’evento è lo youtuber Kwebbelkop, che sta considerando di comprare il pacchetto NFT-Lamborghini. “Non per la Lamborghini, ma per l’NFT.” Dice che venderebbe l’auto, “prima di lanciarmi per la superstrada digitale con il mio NFT.”

Pablo Lücker e la Lamborghini che ha dipinto

La festa è finita alle sei del pomeriggio. Persino Master Expo deve rispettare le direttive del governo in tempi di pandemia. Per ora, sembra che le persone e le imprese che guadagnano in questo momento disperato siano più interessate alla modestia e all’efficienza che all’edonismo senza freni. Di questi tempi, un ritorno ai ruggenti anni Venti sembra più un desiderio che una possibilità.