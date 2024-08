Qualcuno sta provando a rubare Liberato?

Oggi ho aperto Spotify e ho guardato cosa c’era in Viral 50 Italia, che è uno strumento carino per rendersi conto di ciò che ascoltiamo veramente. Per esempio, noto che XXXTentacion sta scoppiando anche da noi (quasi tutti i brani di 17 sono in classifica), che i Queens of the Stone Age stanno andando forte con il loro Villains e che il singolo di Gianluca Vacchi è ancora inspiegabilmente solo alla posizione 28. Ma la cosa più importante è che oggi, in seconda posizione, c’è una nuova canzone di Liberato. Si chiama “Hit It Raw”, è cantata in inglese e sembra Ben Harper che fa una mezza cover di “Despacito” con dentro le parole “chicka-boom-boom”.







La Spotify Viral 50, la mattina del 1 settembre.

Come vedete dallo screen il brano non è ascoltabile direttamente dalla classifica, ma cliccando sul titolo e andando alla pagina artista di “Liberato” il brano si può ascoltare tranquillamente. Guardando in basso noterete che è edito da un’etichetta, la 658089 Records DK. Una ricerca su Google rivela che in realtà è probabilmente tutta una botta di culo: l’artista si chiama “Johnny Liberato” e ha online un pezzo che si chiama “Thinking of You“. Chissà se la scelta di tenere solo il cognome è stata consapevole o se in questo momento Johnny, felicissimo, si sta interrogando sul perché agli italiani piaccia così tanto la sua canzone.

