I Gemelli sono dei gran bugiardi, e lo sanno tutti

Astro Roast è la serie di VICE in cui l’astrologo Danny Larkin demolisce ogni segno zodiacale, ma con affetto!

Se ogni segno ha le sue cattive qualità, i gemelli tendono ad avere la reputazione peggiore tra gli amanti dell’astrologia—e non a tutti i torti. Scopriamo perché.

I gemelli sono governati da Mercurio, il pianeta della comunicazione. Per questo motivo, sono dei grandissimi chiacchieroni e amano raccontare storie; a volte possono anche parlare per due, e hanno la cattiva abitudine di essere un po’ doppiogiochisti. Riescono a blaterare a vuoto con gli altri, e adorano fare i furbi anche attraverso giochetti di parole. Molti, inoltre, sembrano non avere familiarità con il meraviglioso concetto dell’“ascoltare”.

A un certo punto, ai nati sotto questo segno capiterà forse di rendersi conto che quando insisti a parlare senza sosta—non importa quanto siano interessanti le tue presunte intuizioni—ne esci come un arrogante più interessato a ostentare che a entrare in contatto con gli altri. Pensate al gemelli che sta in questo momento alla Casa Bianca. (A tal proposito: ai gemelli piace spostarsi in gruppo e proteggersi a vicenda. Probabilmente non vi sorprenderà sapere che Kanye West è anche lui un gemelli.)

A essere sinceri, però, non tutti i gemelli sono degli spaventosi imbroglioni. Molti non capiscono quanto possano sembrare loschi. Ma cambiano idea così spesso da poter dire qualcosa e crederci in maniera assoluta un giorno, e pensare l’esatto contrario quello dopo. La parola “mercuriale” si applica bene al loro caso; come ogni segno d’aria, sono intellettuali bravi a improvvisare, ma anche estremamente difficili da definire. Amano cancellare o cambiare programma all’ultimo minuto. E quando inevitabilmente sorge un conflitto—quando gli amici si arrabbiano con loro per l’ennesimo pacco, per esempio, o quando i loro innamorati si sentono derisi nel vederli svanire dopo promesse di amore eterno, inseguendo qualcun altro o qualcos’altro—possono essere troppo cervellotici nelle loro risposte. Tendono a peggiorare la situazione analizzando troppo le cose, fino a sembrare freddi e calcolatori.

Se riesci a incastrare un volubile gemelli in una relazione, 1) probabilmente ti tradirà, e 2) verrai prosciugato dalla loro incapacità di smettere di parlare anche solo per un secondo. A volte abbiamo bisogno di coccole; altre volte, di un po’ di sesso senza pensieri. Queste attività, in genere, non includono molte chiacchiere. Sfortunatamente, i gemelli preferiscono utilizzare le loro bocche per parlare.

A causa della loro incapacità di tacere ed esplorare le loro emozioni, i gemelli possono anche essere insicuri. Sono così intenti a stare al centro dell’attenzione che raramente si prendono del tempo per guardarsi dentro. Ma dovrebbero. Di solito hanno molta insoddisfazione repressa con cui combattere. Ad esempio: perché si sentono comunque di merda anche se i loro post su Facebook o Instagram hanno un sacco di like? È perché l’ammirazione altrui non ti aiuterà a dimenticare il tuo ex o a risolvere i problemi più profondi che stai reprimendo, caro gemelli!

Quello che molti gemelli non capiscono è che le peggiori bugie sono quelle che diciamo a noi stessi. La dualità che sta al centro di questo segno può talvolta manifestarsi sotto forma di una personalità tragicamente divisa a metà. Invece di riconoscere la propria dualità e accettarla, i nati sotto questo segno tendono a rifiutare o nascondere i loro alter ego, pensando di essere in un modo mentre si comportano costantemente in un altro.

La stagione dei gemelli, la tarda primavera, è quella in cui fioriscono le rose. Che, coi loro petali morbidi e le spine affilate, hanno la stessa doppia personalità del segno. Leggenda vuole che che dopo che San Giorgio uccise il drago, il suo sangue si riversò a terra, e sul terreno color cremisi, sbocciò la prima rosa. Gemelli: è il momento di uccidere i tuoi draghi interiori con lo stesso entusiasmo. Smetti di parlare, fermati e trafiggi il tuo alter ego. La rosa che sorgerà da quel caos sanguinolento sarà una sorpresa per tutti.



