Tutti e 182 i marchi che Gene Simmons ha tentato di registrare

Il mio rapporto con i KISS è molto semplice. Penso che i KISS siano fantastici e che tutti gli album dopo Alive II (a parte Ace Frehley e Lick It Up) non contino. Allo stesso tempo penso che Gene Simmons sia un pezzo di merda. È una questione di affari tra me e i KISS.

La stronzaggine di Simmons non è un argomento particolarmente scottante tra i fieri soldati della KISS Army—suo figlio scrisse un articolo su VICE un paio di anni fa in cui lo dichiarava amorevolmente “bugiardo di merda”—ma il fatto che lui sia uno stronzo è una delle parti divertenti dell’essere fan dei KISS. Gene Simmons è una specie di versione più inoffensiva di Donald Trump: pacchianamente ricco, furbone professionista e capace di appiccicare il proprio marchio su qualunque cosa si possa vendere. “Non importa che cosa piaccia a me o a te”, dichiarò a Noisey nel 2014 promuovendo un ristorante a tema KISS in Messico che assomigliava a un Hard Rock Café con le spogliarelliste. “Importa solo che cosa piace alle masse”.

E secondo Gene Simmons, alle masse piace davvero molto il marchio dei KISS. In passato, Simmons e/o i KISS hanno prodotto film, fumetti, bare, flipper, bicchieri, pupazzi, un programma televisivo e un minigolf a Las Vegas—e queste sono solo le prime cose che mi vengono in mente. Dopo una veloce consultazione su Internet scopro che ci sono anche il profumo dei KISS, articoli da campeggio, preservativi, vino, coltelli da caccia, fontane e una cosa che si chiama “Monte KISSmore”.

Alcune settimane fa, Gene Simmons ha fatto scalpore per aver tentato di registrare un brevetto per il gesto delle corna, questo: \m/. La cosa più incredibile è che la richiesta originale mandata all’ufficio brevetti contiene una foto di Gene che fa le corna con le mani di fianco a Dave Grohl come esempio. La settimana scorsa, Simmons ha ritirato la richiesta di registrazione. “È chiaramente una mossa pubblicitaria”, ha spiegato un dirigente di un’agenzia pubblicitaria alla CNBC. “Sa di non poter davvero registrare le corna, come non è possibile registrare il dito medio” (le mie email dirette all’agente di Simmons per ricevere un commento sulla questione non hanno ricevuto risposta, quindi immagino che non sapremo mai il vero motivo).

Foto di Gregg DeGuire/WireImage

Il problema è che non sono sicuro che Gene Simmons sapesse di non poter brevettare le corna o che il suo tentativo non fosse serio. Consultando il database dell’ufficio brevetti americano salta fuori che il bassista avrebbe tentato di registrare 182 marchi, tra cui “Chefs of Rock”, “Gene Simmons Demon”, “Gene Simmons Groupies”, “Gene Simmons Wet”, “Gene Simmons Rich & Famous”, “Gene Simmons Tongue”, “Gene Simmons Media Mogul”, “Exotic Car Wash”, “Naked Car Wash”, “Nude Car Wash”, “Topless Car Wash”, “Symposium of Success”, “International Fight Club”, “Big Band”, “Trophy Wife”, “Sextacy”, “Dominatrix”, “Dominatrex”, “Zipper”, “Because It’s My Life”, “Space Hunter”, “I Want to Marry a Millionaire”, “$#it Girls Say”, “Me, Inc”, “Global Art Bank”, “Titans of Rock”, svariate foto di borse con il simbolo del dollaro, “Women Are From Mars — Men Have ?enis” e anche il solo “?enis”.

Dei 182 marchi che Simmons ha tentato di registrare, 44 hanno avuto successo. Se dividiamo 44 per 182, otteniamo 0,24175824, che moltiplicato per 69 (che dev’essere il numero preferito di Gene Simmons perché ha a che fare con il sesso, che lui adora) e poi per 420 (che dev’essere il numero più odiato da Simmons perché ha a che fare con la marijuana, che lui odia) dà come risultato 7.006—il numero esatto di canzoni che Gene Simmons ha scritto nella sua vita. Questa è la prova empirica e matematica del fatto che le apparentemente frivole richieste di brevetti di Gene Simmons fanno parte di un piano molto più grande che il popolo bue non può comprendere.

Cominciamo con la richiesta di registrare “Gene Simmons Rich & Famous”, la cui domanda risale al 2007 ed è motivata dallo scopo di “condurre lezioni e seminari e discorsi motivazionali nel campo dell’imprenditoria e di altri miglioramenti personali e finanziari”. Sappiamo tutti che la parte peggiore dei seminari motivazionali da schema piramidale che promettono di farti diventare ricco è la noia—ma cosa succederebbe se in cima alla piramide ci fosse Gene Simmons? Sarebbe una bomba. Naturalmente uno schema piramidale può funzionare solo se c’è anche della merda a caso da vendere a chi ci casca, quindi Simmons aveva bisogno di altri marchi registrati. A giudicare dalla sua richiesta di registrazione per “Baby 101”, c’è in arrivo una linea di giocattoli per bambini. Inoltre, “Gene Simmons Media Mogul” è stato proposto in contemporanea con una rivista che Simmons vorrebbe lanciare—i cui abbonamenti saranno un prodotto che i nobili seguaci di Gene Simmons Rich & Famous potranno propinare a un pubblico entusiasta. A proposito, Gene, se stai leggendo, sono prontissimo a lavorare per la tua rivista.

Ma non si tratta della sua unica avventura nell’editoria: ha registrato “Gene Simmons House of Horrors”, “Zipper” e “Dominatrix” per usarli in fumetti—e infatti, Simmons ha pubblicato dei fumetti intitolati Gene Simmons House of Horrors , Dominatrix e Zipper . L’icona che si vede nell’angolo di tutti questi fumetti? Ma naturalmente una borsa di soldi con il simbolo del dollaro™, che Simmons chissà per quale motivo ha registrato nella categoria “bevande analcoliche”. Che Gene Simmons voglia produrre una bevanda che sa di soldi? Spero proprio di sì. Spero anche che cominci a stampare il simbolo del dollaro su sacchi di iuta rinforzati così che rapinatori di banche, allibratori, falsari, contrabbandieri, ladri di gioielli, truffatori e altri criminali da vecchio film in bianco e nero possano finalmente avere le borse che meritano per i loro soldi macchiati di sangue.

Naturalmente, Gene Simmons Rich & Famous avrebbe molto più successo se i poteri forti ne capissero la visione. Il cosiddetto “Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti” non sarà d’accordo, ma anche i marchi che Simmons non ha potuto registrare erano collegati a sue attività del tutto legittime e assolutamente non un modo per reclamare la proprietà di simboli comuni cosicché le altre persone non potessero più usarli senza il suo permesso. ?enis era stato concepito per “libri di musica e materiale per adulti”, mentre Dominatrex (NON Dominatrix) doveva diventare una linea di “aiuti sessuali per adulti; giocattoli erotici e accessori per adulti”. “Nude Car Wash”, invece, avrebbe dovuto offrire “servizio autolavaggio” e possiamo soltanto immaginare quale incredibile variazione su quel tema avesse concepito Gene Simmons, vista la vaghezza del marchio.

Chiaramente, il fatto che queste registrazioni siano finite per non essere approvate dal governo è la prova che lo stato porta avanti una cospirazione per impedire al più grande imprenditore del Rock & Roll in America di portare avanti il proprio commercio, la cosa più rock and roll mai concepita.

È qui che entra in gioco il tentativo di Gene Simmons di registrare il marchio delle corna. Qualunque esperto nel campo degli affari, dei fumetti sexy, degli autolavaggi sexy e dei giocattoli erotici sa che serve un segnale segreto per dire alla propria armata di seguaci che il mercato è caldo e di cominciare a vendere a più non posso. E quale miglior segnale segreto del segno delle corna? Se altre persone che non sono Gene Simmons usassero lo stesso gesto, i suoi intrepidi venditori potrebbero confondersi e cominciare il proprio giro porta-a-porta nel momento sbagliato, e questo non sarebbe giusto.

Per di più, poco tempo fa Simmons ha twittato una foto del papa che fa il segno delle corna vicino a una foto del Dalai Lama e Simmons che fanno lo stesso gesto. Di questi tre santi uomini, soltanto due, il Dalai Lama e il Dalai Simmons, lo usano nel modo giusto. Chiaramente, è molto importante, anzi, è vitale, che Simmons registri il marchio di questo gesto così imitatori come Papa Francesco e la lingua dei segni americana non si possono appropriare e distorcere un’immagine che Gene Simmons ha per quasi cinquant’anni di duro lavoro tentato di associare alla sua immagine di edonismo capitalista senza controllo e ora intende utilizzare per lo scopo di comunicare segretamente in pubblico.

Qualunque vero esperto di musica sa che la parte più importante della musica non è la musica; è il branding. Rifiutandosi di riconoscere che fare \m/ con la mano è palesemente proprietà intellettuale di Gene Simmons, il governo degli Stati Uniti vuole negare a Simmons il diritto divino di usare materiale molto importante per il marketing. Per troppo tempo, la nostra nazione si è inchinata davanti alle grandi aziende e ai loro interessi, vedi “Il Papa” e la “Lingua dei Segni”, e allo stesso tempo ha negato al cittadino medio, in questo caso Gene Simmons, la protezione di cui ha bisogno per avere successo nel mercato libero. Se c’è una cosa di cui sono sicuro in questo stupido e freddo mondo, è che Gene Simmons non ha abbastanza soldi.

Visto che Gene Simmons non è in grado di registrare il gesto delle corna, non ricaverà mai un soldo da questa assolutamente reale e importantissima società piramidale. E se non può fare soldi in questo modo, Gene Simmons sarà costretto a fare concerti, che gli fruttano un sacco di soldi. Gene Simmons ha 67 anni ed è decisamente troppo vecchio per suonare il basso su un palco con 25 chili di trucco e cuoio addosso senza farsi male. Potrebbe morire, e se morisse sarebbe povero perché non esistono i soldi nell’aldilà. Quindi, se ci pensiamo bene, finché Gene Simmons non è proprietario del gesto delle corna—il cardine del suo schema piramidale post-rock—è a serio rischio di morte. Ora che ho dimostrato che l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti sta letteralmente uccidendo Gene Simmons, mi aspetto che il suo tentativo di registrare il gesto delle corna sarà ripreso in considerazione e accettato. Ne va della sua vita, e di conseguenza anche della nostra.

