Storia della prima volta che sono stata con una ragazza

My First Time è un podcast di Broadly, uno spazio in cui verrà affrontato il concetto di “prima volta”, nel senso più e meno tradizionale del termine, attraverso le vive voci di chi queste prime volte le ha vissute. Potete ascoltarlo su iTunes o scaricarlo qui. Oggi è il turno di Imogen Dive, che racconta di come ha scoperto di essere bisessuale.

Se parliamo di ragazze, mi pare di avere avuto due prime volte. Quando ero una ragazzina, alle feste baciavo le mie amiche—per far colpo sui maschi, a dirla tutta—e sono certa che sentivo qualcosa mentre lo facevo. Probabilmente mi piaceva più di quanto non piaccia a molte altre persone.



Ho cominciato a fare sesso solo all’università, e qualcosa in me è esploso. Volevo fare sesso in continuazione, con tutti. Prima di allora avevo avuto dei ragazzi, ma li avevo sempre fermati quando volevano andare oltre—penso, in parte, che fosse perché avevo un disturbo alimentare e avevo paura che mi vedessero nuda. Quando ho cominciato a fare sesso, invece, mi è arrivata addosso un’ondata di desiderio: wow, cosa mi sono persa. Vedevo i ragazzi come uno strumento di piacere e per questo non andavo in cerca di relazioni sentimentali.

La mia prima esperienza omosessuale è scaturita da un’amicizia molto intensa. Mi ero trasferita in Francia ed ero finita in ospedale. Ero depressa, ne stavo uscendo, e ho incontrato una ragazza nel mio stesso reparto. Passavamo le giornate stese nel prato, avevamo una connessione profondissima.

Ho cominciato a sentire una specie di eccitazione quando ero con lei, e non sapevo come chiamarla. Le guardavo le labbra e pensavo, sento qualcosa. Questa sensazione mi rapiva, quando stavamo insieme. Volevo starle vicino fisicamente, continuamente. Dato che non ero mai stata con una ragazza, per me era una cosa completamente nuova, ma sapevo anche che era speciale.

Quando siamo uscite dall’ospedale abbiamo cominciato a darci quelli che ora a ripensarci erano chiaramente appuntamenti. Andavamo al ristorante e ci fissavamo negli occhi per tempi lunghissimi. Stavo benissimo, con lei.

Un giorno eravamo a casa sua a fumare e ascoltare le nostre canzoni preferite, e continuavamo a guardarci negli occhi in modo romantico. Non so se è perché l’erba ci aveva fatte rilassare, ma all’improvviso ci stavamo baciando. Eravamo perse in questa nebbia quasi da sogno, e all’improvviso mi ha preso un desiderio fortissimo, volevo fare sesso con lei. Non sapevo niente del sesso tra donne, quindi non sapevo da dove cominciare. Ma baciarla era così naturale e meraviglioso che ho lasciato che le cose andassero da sole.

Non siamo andate troppo oltre ma ci sono stati vari palpeggiamenti, strusciamenti e via dicendo. Era sensuale ed emotivo e c’era molta più connessione rispetto alla penetrazione tra uomo e donna, che mi è sempre sembrato un gesto quasi animale. Era diverso. Il sesso che ho fatto con lei era più naturale, più connesso.

Poi sono tornata in Inghilterra e ho lasciato lei e tutto questo lì, come se fosse un sogno. Non ho detto a nessuno cos’era successo, l’ho chiuso dentro di me e ho ricominciato a frequentare i ragazzi.

Qualche tempo dopo, ho conosciuto una ragazza bisessuale. Era pazzesca, sempre molto diretta sull’argomento, e mi ha aperto gli occhi sul fatto che essere bisessuali può essere una cosa figa. Quello che era successo in Francia improvvisamente ha assunto un nuovo significato. Non che me ne vergognassi, prima, ma ero a disagio.

Dopo aver lasciato un fidanzato davvero tremendo, ho deciso attivamente e coscientemente di tornare alle ragazze. Ho pensato, sai che c’è? avevo una connessione pazzesca con una ragazza che mi eccitava moltissimo. Potrebbe essere divertente provarci di nuovo.

E poi, con un uomo non ero mai venuta come ero venuta con la ragazza in Francia. Mi sentivo meglio con me stessa quando ero con un ragazzo, ma le esperienze sessuali etero che avevo—anche quelle che mi piacevano molto, anche il sesso più ben fatto—non mi eccitavano come mi eccitava quella ragazza. Mancava qualcosa.

Più tardi ho incontrato una ragazza che da subito ho provato il desiderio di baciare. Era incredibile. I miei sentimenti per le donne hanno sfondato gli argini, mi hanno invaso il corpo, volevo sapere come sarebbe stato fare sesso completo con una donna. Di nuovo ho provato una forte sensazione di connessione. Era la mia seconda prima volta.

Ero in ansia perché volevo che anche a lei piacesse, e non sapevo cosa stavo facendo. Ma avevamo parlato moltissimo di sesso, ci mandavamo anche messaggi espliciti etc. Mi chiedeva, quando ti masturbi, come lo fai? Così, quando è successo, mi è sembrata una cosa naturale.

Ora mi sembra di avere molto più rispetto per me stessa e per il mio corpo. Quando vado a letto con i ragazzi cerco più intimità, più connessione, non solo sesso duro e puro. Penso che sia bello aver provato sia il sesso etero che quello omosessuale, perché puoi imparare cose diverse e puoi metterle insieme, e quella sei tu.

