Khachapuri georgiano

Porzioni: 4

Preparazione: 20 minuti

Totale: 3 ore

Ingredienti

590 ml d’acqua scaldata a 46 °C

2 cucchiai di lievito secco

27 g di olio di canola

27 g di olio d’oliva

1 cucchiaino di miele

768 g di farina

36 g di sale

Per il ripieno di formaggio:



340 g di feta

900 g di mozzarella

340 g di ricotta

Per il condimento:

1 uovo grande, leggermente sbattuto

112 g di burro non salato

8 tuorli d’uova grandi

Za’atar

Procedimento

1. Per l’impasto: in un mixer con spatola a uncino mescola acqua, lievito, oli e miele. Lascialo riposare 10 minuti, finché non inizia a fare le bolle, poi aggiungi sale e farina. Mixa a bassa velocità per 7 minuti finché non inizia a diventare di una consistenza liscia. Condisci con qualche goccia d’olio di olio di canola e copri con una pellicola di plastica. Metti in frigorifero per almeno 2 ore e fino a 24.

2. Per il mixer: mescola la feta in un mixer con la frusta a foglia per 8 minuti, finché non diventa leggera e soffice. Strappa la mozzarella in pezzi della dimensione di un pugno e mettili nel mixer. Fai andare per altri 8 minuti, poi aggiungi ricotta e mixa per altri 2 minuti. Dividi in 8 palline della stessa misura e trasferisci su carta da forno. Metti in frigorifero finché è ptonto per essere utilizzato.

3. Metti in forno una teglia, capovolta e ricoperta di carta da forno, e scalda a 220 °C. Dividi l’impasto in 8 palline. Su una superficie leggermente infarinata, e lavorando un palla alla volta, stendile in rettangoli o ovali. Rompi una palla di formaggio alla volta sopra e in mezzo all’impasto, e spennella le superfici ripiegate con un uovo sbattuto. Fai scivolare sulla teglia. Cuoci finché le estremità sono dorate e il formaggio si è sciolto, circa 12 minuti. Trasferisci su un tagliere e riempi con un cucchiaio di burro e un tuorlo. Spolevera con za’atar. Ripeti con le rimanenti palle d’impasto.

