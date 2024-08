Khoresh-e Fesenjan

Porzioni: 6

Preparazione: 10 minuti

Totale: 3 ore

Ingredienti

450 g di noci sgusciate

2 cucchiai di olio d’oliva

28 g di burro

900 g di cosce di pollo, spellate (lascia le ossa)

Sale q.b.

2 cipolle bionde medie, tagliate finemente

500 ml di melassa di melagrana

1/2 cucchiaio di cannella macinata

Zucchero, q.b.

Semi di melagrana

Videos by VICE

Preparazione

1. Riscalda il forno a 180°C. Tosta le noci per 15 minuti (disponile in uno strato uniforme su di una teglia). Rimuovi e lascia raffreddare completamente, trasferendole quindi in un robot da cucina. Tritale finemente senza ridurle completamente in purea.

2. Scalda l’olio e il burro in una padella (a fuoco medio). Aggiungi il pollo, condisci con il sale e lascia in cottura per 6-8 minuti fino a doratura, girandolo ogniqualvolta lo ritieni necessario. Trasferisci quindi su di un piatto. Sempre nella stessa pentola aggiungi altro olio (se serve) e cuoci le cipolle fino a doratura, per 5 minuti. Trasferisci le cipolle nel piatto con il pollo.

3. Adesso puoi aggiungere le noci tritate, la melassa e 720 ml d’acqua nella padella. Porta a ebollizione e riduci cuocendo a fuoco lento, mescolando quando serve. Lascia in cottura per 2 ore, finché la mistura non risulta sufficientemente densa. Aggiungi quindi il pollo con le cipolle e chiudi con il coperchio, mescolando di tanto in tanto finché la carne non risulta tenera (1 ora). Condisci con il sale e la cannella e guarnisci con i semi di melagrana. Da servire con il riso Basmati cotto.