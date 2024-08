Tutti i podcast che dovresti ascoltarti, italiani e non

Non abbiamo ancora capito se saranno anche qui la prossima mania come è successo negli Stati Uniti, o se finiranno ben presto dimenticati in un angolo dei nostri telefoni tra le app di planning. Ma nel frattempo, siamo convinti che i podcast siano un modo divertente e costruttivo per rendere meno noiose le cose noiosissime della vita, tipo completare il circuito cardio in palestra, prendere la metropolitana e appaiare i calzini.



I temi sono i più disparati: si parla di omicidi tremendi, intrighi politici, questioni di genere, interviste a oggetti inanimati e della nascita dell’industria del porno. Qui c’è una lista dei podcast preferiti della redazione di VICE, realizzata in anteprima per gli iscritti alla nostra newsletter (non sei ancora iscritto? Iscriviti qui!).

Se non ne hai mai ascoltato uno, ti serve questa lista. Se ne hai già ascoltati un po’ ma vuoi scoprire cose nuove, ti serve questa lista.

CRIME

Serial

Durata a puntata: 30-45 min

La più bella serie Radio Crime di sempre. Ogni stagione riapre un caso di cronaca nera americana finito nel dimenticatoio, su cui le producer letteralmente indagano da capo. Il sottotesto è l’ambiguità del sistema giudiziario americano, che spesso finisce per condannare persone innocenti. Lo spin off dello spin off poi è S-Town—se non l’hai ancora ascoltato, significa che incredibilmente non fai parte di quei 40 milioni di download che il podcast ha collezionato ad oggi.



S-Town

Durata a puntata: 45-60 min

Eccolo qui. S-Town è come la letteratura ‘alta’ per i podcast. Quasi subito ascoltandolo ti rendi conto che quello che succede non è importante quanto l’atmosfera che riesce a creare: di claustrofobia e solitudine. Immagina che qualcuno ti legga Faulkner mentre stiri.

Veleno 🇮🇹

Durata a puntata: 40-50 min

Se c’è un podcast italiano che ad oggi vale davvero la pena sentire è Veleno, che racconta di quando nella campagna emiliana un sacco di bambini hanno cominciato a ricordare di essere stati stuprati dal prete, dai propri genitori e da altri satanisti pedofili. Assicurati di non essere solo in casa quando lo ascolti.

Radiografia Nera 🇮🇹

Durata a puntata: 30 min

Cronaca milanese dal dopoguerra al 1976, fatta di crimini, delitti passionali e rapine. Milano che sembra Chicago. Tutte quelle cose che Radio Popolare non ha potuto raccontare prima, perché non era ancora nata.

A Very Fatal Murder

Durata a puntata: 10-15 min

Quindi dicevamo, in America il true crime va da pazzi e questa è una parodia dei centomila podcast true crime in circolazione. È a cura di The Onion, il miglior sito di comedy del mondo. Spacca in due dal ridere e prende per il culo tutti i luoghi comuni del genere: un reporter cerca l’omicidio perfetto da raccontare in un podcast.

STORYTELLING

The Butterfly Effect

Durata a puntata: 30 min

Incredibile narrazione dell’effetto-valanga delle conseguenze della fondazione di PornHub: morti, intrighi, collassi economici e problemi psichici causati dalla proliferazione della pornografia gratuita online.



Everything Is Alive

Durata a puntata: 20 min

Brevi, illuminanti, emozionanti, divertenti dialoghi tra il presentatore e oggetti inanimati che prendono vita. Ti sei mai chiesto che cosa prova una lattina di Coca cola quando viene bevuta? O come si sente il sedile della metro quando ci appoggi sopra il sedere? O un palo della luce quando ti fermi lì sotto a limonare? Ora hai finalmente la risposta.

Senza Rossetto 🇮🇹

Durata a puntata: 15 min

A settant’anni dal referendum del 2 giugno 1946, la prima consultazione a cui parteciparono anche le donne, nel 2016 nasce Senza Rossetto, un progetto che vuole raccontare il femminismo italiano contemporaneo attraverso i racconti delle sue giovani protagoniste. Oggi è alla seconda stagione, la strada da fare è ancora tanta ma il podcast (e la newsletter collegata) sono un buon tentativo per iniziare un dialogo necessario sul tema.

The Vegan Vanguard

Durata a puntata: 60-90 min

Un podcast a quattro mani che parla di veganesimo e femminismo, intersezionalità e di quanto è difficile vivere in questo mondo. Per approfondire le questioni di genere, invece, c’è Gender Reveal: un podcast che parla di cosa cavolo è il gender, di come influenza la società e la nostra vita di tutti i giorni, dal mondo del lavoro, alla politica, alle relazioni umane.

Bodies

Durata a puntata: 20-30 min

Tutto quello che ogni donna vorrebbe sapere sul proprio corpo ma che non ha mai osato chiedere. Bodies parte da sintomi apparentemente banali osservati dall’host e producer Allison Behringer e analizza l’intera questione dal punto medico e, guarda un po’, politico. Un intreccio perfetto di fatti, rivelazioni mediche e storie necessarie. Molto meglio di Google quando sei in cerca di risposte, ma da ascoltare con prudenza se sei tendente all’ipocondria.

The habitat

Durata a puntata: 30 min

Un esperimento reale: tot persone vengono chiuse per un intero anno in una struttura che ricrea una base su Marte per simulare la colonizzazione del pianeta rosso. Un reporter li segue lungo il corso dell’esperimento, capendo come si evolvono i rapporti sia tra di loro che con il mondo esterno. Spoiler: restare chiusi per un anno sotto a una cupola costruita su un vulcano non fa benissimo.



Fresh Air

Durata a puntata: 45-50 min

Terry Gross da 40 anni intervista ogni giorno le persone/personalità più disparate. Il New York Times l’ha definita la producer più brava a parlare con le persone. Ogni giorno una puntata, un’intervista di un’ora, che si apre con un semplice “Tell me about yourself”.



Hidden Brain

Durata a puntata: 30-50 min

Shankar Vedantam parla dei comportamenti assurdi che il nostro subconscio attua a nostra insaputa, ma lo fa mischiando fatti scientifici a narrazione pura. Con lui davanti al microfono studiosi di psicologia e scienze sociali, ma anche persone normali che raccontano storie da brividi. Un trip bellissimo che ti infonde calma e ti ispira a essere una persona migliore.

This American Life

Durata a puntata: 60 min

Un grandissimo classico, nonché il modo migliore per essere introdotti al mondo dei podcast. Ogni settimana un tema e due storie che apparentemente non c’entrano nulla tra loro, ma poi magicamente si intrecciano. Un host che ti traghetta in mondi assurdi per un’ora di viaggio.

Durata a puntata: 30-45 min

Una narrazione sognante e surreale ma non troppo. C’è un musicista che lascia New York per trasferirsi a Cleveland e c’è una zebra assassina che sta per essere abbattuta allo zoo. Ogni episodio è una specie di mini trip in acido con la perfetta colonna sonora.

POLITICA & ATTUALITÀ

NPR politics & The Daily

Durata a puntata: 20-30 min

Tra i tantissimi podcast che parlano di politica americana, NPR Politics e The Daily (New York Times) sono due riferimenti fondamentali. Curati e prodotti dai colossi del settore, entrambi i podcast riassumono e commentano i fatti quotidiani in puntate di massimo 30 minuti, perfette per rimanere sempre aggiornati su quello che succede negli USA e nel mondo.

Embedded

Durata a puntata: 30-40 min

Kelly McEvers sceglie una notizia di attualità e la approfondisce, analizzandola da ogni prospettiva. Che si tratti dei trascorsi dell’amministrazione Trump o di una cittadina distrutta da un’epidemia di oppioidi.



Konrad 🇮🇹

Durata a puntata: 25 min

Dopo ogni Plenaria al Parlamento Europeo, o quasi, esce una puntata che spiega passo passo cosa sta succedendo all’UE e quanto dovremmo preoccuparci. Se invece ti interessano gli USA, c’è Da Costa a Costa che racconta gli intrighi, i dibattiti e i giochi di potere che hanno caratterizzato la politica americana dalla campagna elettorale di Trump nel 2015 a oggi.

Up first

Durata a puntata: 15 min

Rachel Martin è una signora inglese che urla fortissimo nel microfono e per dieci minuti ti dà TUTTE le info base di geo-politica successe quel giorno nel mondo. Ogni tanto, casualmente quando si parla di Trump, si lascia scappare un “Can you f** believe it?”. Ideale quando hai poco tempo.

You’re Wrong About

Durata a puntata: 45-60 min

Podcast di debunking dove vengono smontati e rimontati fatti contemporanei sui quali c’è molta confusione.

Pessimist’s Archive

Durata a puntata: 30-45 min

Un podcast su tutte le cose che ci hanno fatto una paura fottuta nella storia, e perché alla fine era tutta una cazzata. Storie tipo: perché il caffè faceva paura ai potenti? Perché gli inglesi schifano gli ombrelli? Make America Great Again, ok—ma quand’è che era davvero “Great”? Perché negli Stati Uniti sono state fatte campagne anti-margarina? Come ci siamo convinti che il flipper avrebbe fottuto la testa ai giovani? E così via.

Bad with Money

Durata a puntata: 50 min

Oggi parlare di sesso è molto più facile che parlare di soldi. Gaby Dunn, millennial alle prese con la gig economy e i progetti freelance, nonché autrice del podcast, affronta la realtà dei fatti e ti spiega perché i nati dopo il 1980 non sanno gestire le proprie finanze. Leggi l’intervista con Gaby Dunn su VICE.

SESSO & RELAZIONI

My Dad Wrote a Porno

Durata a puntata: 40 min

Mio padre ha scritto un porno, è andata proprio così. In ogni puntata, Jamie Morton legge un capitolo di uno dei romanzi erotici scritti dal padre sotto lo pseudonimo di Rocky Flintstone. La cosa bella è che i suoi interlocutori James Cooper e Alice Levine non hanno mai anticipazioni sul brano e commentano in diretta. I libri in tutto sono sei, le stagioni, per ora, solo quattro.

The Heart

Durata a puntata: 20-30 min

Più che un podcast sull’amore, The Heart è un podcast sull’educazione sentimentale. Si parla di confine tra molestie e brutto sesso, di relazioni a distanza, del rapporto—spesso difficile—con il proprio corpo e di quello tra sesso e religione. Si parla di intimità. Lo si fa sempre in modo ironico e diretto, spesso attraverso storie personali che anche quando possono sembrare banali non lo sono mai. Kaitlin Prest è un genio che sembra aver vissuto duemila vite, e il sound design incredibilmente sexy.

How Cum

Durata a puntata: 50-60 min

A 28 anni, la comica Remy Kassimir non aveva mai avuto un orgasmo. È per questo che ha dato vita al suo podcast: in ogni puntata intervista altri comici, studiosi, sex columnist (come Dan Savage, di cui peraltro consigliamo il podcast), medici e sex worker sul tema dell’orgasmo e su tutto ciò che ci ruota intorno. Poi ogni ospite le dà consigli su come raggiungere l’obiettivo. Alla fine Remy ci è riuscita, ma il podcast non si è fermato, continuando a insegnarci a parlare più apertamente di sesso, a comunicare meglio coi partner e magari anche a raggiungere l’orgasmo—se è quello che chi ascolta cerca.

ARTE, SPORT, CIBO, SCIENZA & tutto il resto

La Riserva 🇮🇹

Durata a puntata: 60-80 min

Il podcast dell’Ultimo Uomo, con Emanuele Atturo, Simone Conte e Daniele Manusia. Interessante, intelligente, copre ogni settimana gli sviluppi del calcio mondiale. Sa essere sia tecnico che ironico, e c’è sempre un occhio a ciò che circonda lo sport: politica, personaggi, storie, gag.

Honey and Co: The Food Talks

Durata a puntata: 30-50 min

Un podcast di cucina raccontato da quelli bravi del settore. Fa venire molta fame.

30for30

Durata a puntata: 30-50 min

Un podcast che parla di sport, ma non solo. Dopo il successo della serie video, ESPN si lancia nel mondo dei podcast e racconta le storie degli sportivi, e di tutte quelle svolte impreviste che hanno cambiato le sorti delle loro carriere. Ogni episodio è un documentario audio a sé, quindi non devi per forza seguire un ordine, basta scegliere il tema che più ti interessa e premere play. La stagione 3, invece, è sulla storia del Bikram ed è una bomba.

99% Invisibile

Durata a puntata: 40-50 min

Narrato da Roman Mars, l’uomo dalla voce più suadente dell’internet, è un superpodcast che parla di architettura, design, arte, moda. In generale, di come funzionano le cose che diamo per scontate nella vita di tutti i giorni ma che ci aiutano a vivere meglio.

Kill Tony

Durata a puntata: 60 min

Si tratta di un podcast live (cioè registrato davanti a un pubblico), in versione sia audio che video. Tony Hinchcliffe e Brian Redban, insieme ad alcuni dei comici più fichi del momento, estraggono a sorte membri del pubblico che devono salire sul palco del Comedy Store, il comedy club più famoso degli USA, e fare un minuto di stand up comedy. Subito dopo, i malcapitati vengono intervistati e presi brutalmente in giro dal panel. Ogni settimana si possono sentire i peggiori casi umani o, con un po’ di fortuna, dei grandi nuovi talenti della comicità USA. PS: è uno spettacolo in piena regola, quindi è consigliabile seguirlo almeno un po’ in video, io lo ascolto perlopiù mentre cucino.

The Memory of… with John Galliano

Durata a puntata: 15 min

I podcast in cui John Galliano parla di moda. O meglio, racconta sogni e traduce in parole le immagini che ha in testa, e che poi diventano le sfilate di Maison Margiela. Gli audio sono onirici e montati benissimo.

Scientificast 🇮🇹

Durata a puntata: 40-60 min

Il podcast prima dei podcast, Scientificast è un podcast indipendente italiano nato nel 2007 che parla di scienza, tecnologia, spazio e cambiamento climatico in modo divertente, leggero ma sempre attendibile e rigoroso.

