Il down dell’MDMA arriva due giorni dopo

Mi sono sempre considerata fortunata perché non soffro del tipo hangover da MDMA. Il giorno dopo la festa non mi sento depressa come tanti raccontano; mi sento affettuosa, aperta, rilassata e coraggiosa – quasi come se fossi ancora fatta. Tuttavia, due giorni dopo, rischio di scoppiare a piangere per qualunque stupidata, tra cui, per fare qualche esempio, “ho troppo lavoro per andare al parco”, “questo hotel non mi piace quanto quello dell’altra volta” e “la mia relazione potrebbe finire un giorno”.

L’MDMA aumenta l’attività del tuo sistema di produzione della serotonina, il che scatena tutti gli effetti positivi per cui è noto, ma anche quelli non così piacevoli come la tensione muscolare e il surriscaldamento, dice James Giordano, professore di neurologia e biochimica al centro medico dell’Università di Georgetown. Mano a mano che viene espulso dall’organismo, il livello di serotonina si abbassa e di conseguenza si può incorrere in depressione, irritabilità e affaticamento. “Se si sfrutta eccessivamente il sistema, lo si prosciuga”, aggiunge Giordano. “Il corpo ci mette un po’ a produrre nuova serotonina, e l’effetto dell’esaurimento di serotonina è uno schianto tremendo”.

In aggiunta ai “blue Monday” che seguono il weekend di un rave, alcune persone parlano anche di “suicide Tuesday” or “Tuesday blues”, quindi di un ritardo di due giorni. Questo succede perché l’MDMA accresce il livello di serotonina per un lungo periodo, specialmente se lo si assume più volte nel corso di una nottata, dice Giordano, prima del calo. Questo fenomeno è chiamato “schianto latente”.

Le persone che consumano anche altre droghe (antidepressivi) o cibi come lo zenzero, il cumino o il pompelmo, che hanno un effetto sull’assimilazione dell’MDMA, possono avere un rilascio di serotonina più lungo. Inoltre, alcuni hanno un sistema della serotonina più resiliente di altri, e alcuni sono meno sensibili all’MDMA in generale, quindi hanno meno possibilità di subire uno schianto consistente.

Anche il come si assume la droga ha un suo valore specifico. Se si assume in più momenti diversi, essenzialmente si “accumulano emivita”, dice Giordano. L’emivita è il tempo che ci mette il tuo organismo ad assimilare il 50 percento di una droga. Per esempio, se l’emivita dell’MDMA per il tuo corpo è di sette ore e tu prendi 100 mg alle 23, la metà di questi sarà espulsa dal tuo corpo verso le 6 di mattina. Ma se prendi 50 mg alle 23 e 50 mg all’una, avrai ancora metà della seconda dose fino alle 8. Inoltre, il ri-dosaggio (assumere dopo che la prima dose è entrata in circolo) farà rilasciare più serotonina in termini assoluti rispetto a prendere una dose perché non tutta la dose si lega ai tuoi recettori, e prenderla due volte raddoppia le possibilità. Giordano sostiene che il ri-dosaggio possa essere uno dei fattori determinanti dello schianto latente (tuttavia, prenderne una dose abbondante tutta in una volta comporta i suoi rischi, come il battito accelerato del cuore e un aumento eccessivo della temperatura corporea, effetto conosciuto col nome di iperpiressia).

Non si può fare molto per alleviare i postumi da MDMA secondo Giordano, anche se il riposo, l’idratazione e i nutrienti possono essere d’aiuto. Cibi con alto contenuto di triptofano, come il tacchino e i latticini, possono velocizzare il processo di produzione della serotonina, anche se il corpo potrebbe metterci un po’ ad assorbirla. Alcol e altre droghe potrebbero avere un effetto negativo sul sistema nervoso centrale e impedire al fegato di smaltire l’MDMA, prolungando i postumi.

Tra parentesi, la mia sensazione di essere ancora fatta il giorno dopo potrebbe non essere soltanto una sensazione. Il mio cervello potrebbe star ancora rilasciando alte quantità di serotonina, mi dice Giordano. Questo significa anche che il mio giudizio potrebbe essere alterato, quindi non consiglia di prendere decisioni importanti il giorno dopo. (Questo potrebbe spiegare come mai ho deciso di abbandonare il mio appartamento e girare il mondo il giorno dopo una settimana a Ibiza, quindi se ha funzionato è perché sono molto fortunata.)

La maggior parte dei sintomi post-MDMA se ne vanno in pochi giorni, ma alcuni possono essere pericolosi—tipo febbre o un senso di sfarfallio nel petto. Questi sono i segni della sindrome serotoninergica, che può rivelarsi fatale se non curata tempestivamente.

