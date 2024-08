Una lista di miti alimentari moderni smontati uno per uno

Alzate la mano se avete un amico, parente, collega che ha provato nell’ordine: la dieta cheto; a cibarsi di alimenti senza glutine pur non essendo intollerante; a bere litri di acqua e limone la mattina; a mangiare solo superfood per un mese; a cucinare con il sale dell’Himalaya sperando di trarne benefici incredibili.

Negli ultimi anni nel web ci siamo imbattuti spesso in “ricerche scientifiche”o “suggerimenti” da parte di influencer del mondo healthy, che hanno contribuito a diffondere ondate di informazioni sbagliate – o parziali – sul mondo dell’alimentazione. In questo modo il vino rosso è diventato salutare, il cioccolato fondente essenziale per essere in forma, etc.

Videos by VICE

Qui abbiamo cercato, con ricerche e studiosi alla mano, di sfatare o spiegare meglio cosa c’è dietro alcuni miti alimentari di maggior successo degli ultimi anni.

Acqua e Limone al mattino: potrebbe addirittura nuocerti

Disintossicarsi – o dimagrire – bevendo qualcosa è praticamente impossibile. L’acqua e limone la mattina non fanno eccezione. Anzi, meglio limitarne il consumo se sei affezionato allo smalto dei tuoi denti.

Qui il link se vuoi approfondire

Un bicchiere di vino rosso al giorno non ti farà stare bene per niente

Bere alcolici non potrà mai essere un toccasana per il tuo corpo. Lo sappiamo, e lo sapete. Ma non si sa come ci siamo convinti che un bicchiere di vino rosso sia addirittura propedeutico a una vita sana e felice. Il problema è che la maggior parte degli epidemiologi ora sostiene che non esista nessun consumo di alcol completamente sicuro.

Qui la ricerca sul vino rosso.

Cosa non va nel Gluten Free (se non sei intollerante)

Se pensi che mangiare senza glutine sia la risposta a quel piccolo gonfiore addominale, ecco, ti sbagli di grosso. Un conto è decidere di non mangiare carboidrati – non condividiamo, ma sono scelte -, un conto è mangiare alimenti gluten free che potrebbero essere addirittura peggiori di quelli tradizionali.

Uno scienziato ci ha detto cosa non va nel gluten free

L’Olio di cocco non è la panacea universale che credevamo

Da quando è entrato nelle nostre vite lo abbiamo usato per tutto: cucinare, lavare i denti, idratare la pelle, etc. Ma l’olio di cocco non è il grasso “buono” che tutti pensiamo, o almeno, non è un prodotto che può e deve essere usato ovunque. Sicuramente non vi farà dimagrire, ecco.

Benefici e non dell’olio di cocco

Gli zuccheri naturali non sono così sani

Da quando avete scoperto lo zucchero di canna vi sentite autorizzati ad abbondare nelle quantità nel caffè? Giusto? Purtroppo zuccheri naturali vs zucchero raffinato è una partita che non si vince così facilmente. Infatti dal punto di vista delle calorie gli zuccheri sono quasi tutti uguali, e anche dal punto di vista nutritivo.

Il nostro approfondimento sugli zuccheri naturali

Il sale dell’Himalaya ti farà solo spendere soldi

A quanto pare per diventare una versione migliore e più sana di te stesso, devi assolutamente usare i cristalli di sale color rosa, invece di quei grani bianchi raffinati che hai in cucina. Ma ad esempio, il sale rosa dell’Himalaya non contiene iodio come molti dei sali marini in circolazione.

Leggi di più sul sale rosa dell’Himalaya

Ci hanno convinto che il cioccolato fondente sia buono per la nostra salute

Non si sa bene cosa sia successo col cioccolato fondente, sta di fatto che adesso fioccano ricerche e articoli che lo eleggono ad alleato della salute su tutti i fronti. Forse, e diciamo forse, le ricerche finanziate dall’industria dolciaria potrebbero avere avuto in ruolo in tutto ciò?

Il cioccolato fondente e le sue presunte qualità

I superfood in realtà non esistono

Spendere tutto il tuo stipendio in cavolo nero e avocado non ti farà arrivare a 150 anni. Il dottor Crandall Snyder dice sui cosiddetti SuperFood che dovrebbero risolvere tutti i mali del mondo: “Io consiglio sempre di risalire allo studio originale. È stato fatto su animali o esseri umani? Sono stati usati estratti o cibi industriali? Qual era il dosaggio e la frequenza? Lo studio teneva in considerazione correlazioni o rapporti di causa?”

La verità sui superfood

Il calo di zuccheri è una cosa reale?

Davvero lo spuntino con il cioccolato a metà mattina ti farà riacquisire energia e concentrazione. “L’idea è legata a dei vecchi studi che sostenevano che il consumo di carboidrati potesse far divenire i bambini iperattivi. Un’associazione che è stata smontata in passato.”

Leggi il resto del nostro approfondimento

I carboidrati non sono i nemici giurati della tua dieta

Per esempio tra i cibi ricchi di carboidrati ci sono anche cose più sane, come cereali integrali, frutta, verdura, legumi e latticini.

Qui scopri di più sulla bontà dei carboidrati nella tua alimentazione.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale