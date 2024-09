Qualcuno si è messo a fare musica coi fidget spinner

Forse questo video è la prova che sono finalmente troppo vecchio per capire come vanno le cose, ma davvero non riesco ad avere la minima idea del motivo per cui i fidget spinner sono diventati qualcosa di cui ci dobbiamo occupare. Non capisco perché delle persone adulte trovino in un giocattolo un ottimo ricettacolo per il loro stress. Le palline antistress non sono mai andate fuori moda, in fondo. E dov’erano i media ai temi dei Beyblade? (Disclaimer: i Beyblade sono ancora in tutti i nostri cuori). I fidget spinner hanno forse la loro serie animata ufficiale? Durata più stagioni? No, eh? E che cazzo.



Ma nonostante le mie inutili lamentele, i fidget spinner sono qua e qua resteranno per un po’. Quindi era solo questione di tempo prima che qualcuno pensasse di sfruttarli per prendersi un po’ di dolce, dolce attenzione dell’internet. Andrew Huang, un produttore e musicista di Toronto, ha fatto un’impennata sullo zeitgeist e ha creato una canzone usando solo i suoi numerosi fidget spinnger. Ascoltatela e scoprirete aspetti del suono che non avevate mai immaginato potessero esistere. Sapevate che, con la giusta equalizzazione, potevate usare i fidget spinner per farci dei bassi? Ora lo sapete! Tra l’altro, il buon Huang descrive il suo pezzo usando le parole “minimal techno,” dimostrando la sua profonda conoscenza della musica elettronica. Il video è là sopra.



