MDMA, cibo per cani e zuppe: come i trafficanti spediscono droga per posta

I miei genitori sono sempre stati molto sinceri con me, fin da quando ero piccolo. Per questo, ricordo innumerevoli storie sui loro giorni di viaggio in Olanda, quando erano più giovani, per comprare erba nei coffee shop—un po’ di Amnesia, un po’ di kush, qualche grammo in totale.

C’era solo un problema: essendo persone con gli occhi più grandi dei polmoni (figurativamente parlando), finivano sempre per fare avanzi. Il che poneva un dilemma per il viaggio del ritorno: portarsi dietro l’erba rimasta o no? A complicare il tutto, c’era il fatto che mio padre è nero e dunque aveva una probabilità del 110 percento di essere fermato per un “controllo a campione” al confine.

La soluzione? Spedirli per posta al loro indirizzo di casa in una busta anonima. Certo, il pacchetto poteva essere intercettato e confiscato, ma tutto considerato, il rischio era relativamente basso.

Ecco: questo è uno dei modi più comuni con cui anche gli spacciatori trasportano droghe da uno stato all’altro. In Belgio, questo tipo di controlli alla dogana e confische ricadono sotto la giurisdizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La portavoce Florence Angelici dice che si imbattono molto spesso in questi pacchetti speciali. “Intercettiamo tantissimi prodotti sintetici, come MDMA, ecstasy e ketamina,” dice. “Sono sostanze prodotte soprattutto in Olanda, in zone vicino al confine, dove è più facile non farsi notare dalla polizia. Per evitare di farsi beccare, i trafficanti spediscono tutto dal Belgio [verso altri paesi] anziché dall’Olanda stessa.”

Stando ad Angelici, c’è stato un picco di mercato nel traffico di droga di questo tipo negli ultimi anni—e i camuffamenti diventano sempre più creativi ed elaborati. Detto questo, è difficile quantificare il fenomeno, dato che molti dei pacchi arrivano a destinazione senza intoppi. “In termini di novità,” dice Angelici, “direi che negli ultimi cinque anni abbiamo visto molte più sostanze tranquillizzanti—ketamina, GHB e benzodiazepine [un antidepressivo], per esempio. Abbiamo visto un aumento anche nell’ecstasy. Nel 2021 ne abbiamo trovati oltre 100 chili nelle poste, cioè il 20 percento in più rispetto al 2020.”



Angelici dice che la ragione è legata al boom dei market sul dark web. Nella sua esperienza, il mercato della droga non è stato pressoché scalfito dalla pandemia. Anzi, per le dogane è un gioco virtualmente senza fine del gatto col topo—più prospera il mercato online, più è facile che la droga passi inosservata. Se lo Stato aumentasse personale e controlli sul totale dei beni confiscati, il lavoro dello spacciatore diventerebbe sì più rischioso, ma anche più remunerativo, perché salirebbero i prezzi e più persone deciderebbero di entrare nel mercato. In breve, il sistema attuale fa acqua da tutte le parti.

Grazie alla cooperazione di diverse agenzie di dogana, abbiamo ottenuto alcune immagini di pacchetti postali non ortodossi e imbottiti di droghe.

Ma prima, un avviso: le immagini seguenti potrebbero provocare disagio estetico. Pur assumendoci la responsabilità assoluta per la scelta dello sfondo cromatico, non condoniamo lo stile Word Art 2003 che le accompagna.

Anfetamine nelle lava lamp, dirette in Australia

Quando apri una scatola e ci trovi sei chili di metanfetamine, 50 grammi di 3MMC (una droga simile alle anfetamine) e 15 grammi di ecstasy, è difficile immaginare che lo scopo di chi l’ha inviata fosse il consumo personale. Sto cercando di non sembrare moralista, ma associo le lava lamp alle persone bianche con i dreadlock o a un nerd che vive in uno scantinato e decisamente nel passato.

Come camuffamento non ha stile, né grazia. Bocciato.

MDMA dentro a prodotti per i piedi, diretti in Ecuador

“È molto difficile tracciare chi spedisce e chi è la persona destinata a ricevere davvero questi pacchi,” dice Angelici. “In genere, l’indirizzo del mittente è rubato da una persona vittima di furto d’identità. Oppure è un indirizzo falso o uno che non esiste.” Nonostante gli sforzi internazionali nell’aumentare il numero di confische di merci di contrabbando, l’obiettivo principale degli agenti di dogana è fermare la transazione, non trovarne la fonte.

In questo caso, questo pacco particolare—inviato da Anversa e diretto alla città portuale di Guayaquil, in Ecuador—era segnato dall’inizio. Il contenuto dichiarato erano vestiti usati, eppure il pacchetto conteneva flaconi di prodotti per i piedi visibilmente riempite con cristalli marroni sospetti. Errore da principianti, se posso permettermi.

Merendine all’MDMA dirette verso la Repubblica Dominicana

Ci vuole un occhio esperto per sgamare questa. Ciò che appare come un pacco di cibarie, magari mandato a una persona che si è appena trasferita all’estero, è in realtà un’opportunità per fare soldi. Ti fa guardare il dado da brodo Knorr sotto una luce completamente diversa.

Pillole di Ecstasy camuffate da croccantini per cani, dirette in Pakistan

Dobbiamo riconoscerglielo, questa era un’idea geniale. Il pacco conteneva 30.000 (!!!) pillole di ecstasy dirette in Pakistan. La quantità non è una coincidenza: dato che i paesi dell’Asia meridionale prevedono dure sanzioni per chi possiede quantità di droga grandi o piccole, i trafficanti fanno poche spedizioni grosse anziché tante piccole ma frequenti, per evitare di farsi beccare. Il Pakistan sta attraversando un’enorme crisi di dipendenza da oppiacei—e anche la cannabis è consumata in molte parti del paese.

A tal proposito, un consiglio: in caso tu abbia l’abitudine di ordinare cibo per cani internazionalmente, controlla colore e consistenza prima di darlo al tuo animale.

Meth in opere d’arte, diretta in Australia

Questa vince il premio per il camuffamento più elaborato della lista. Nascondere un chilo di metanfetamine in un’opera d’arte richiede… arte. Non sappiamo se gli oggetti siano stati creati apposta per nasconderci della droga, o se i trafficanti abbiano usato in modo improprio decorazioni eleganti e scelto quelle che gli piacevano di più. Ad ogni modo, è un’immagine incredibile. 10/10 miglior interpretazione personale di un Kinder Sorpresa.

Ketamina nella zuppa istantanea, diretta negli Stati Uniti

Un esempio da manuale. La scelta della zuppa d’asparagi ha qualcosa di speciale ed evoca immagini di studenti che cercano maldestramente di ricreare la zuppa della nonna—con una spezia in più, ovviamente.