Perché capita di vomitare quando sale l’MDMA

Nella conoscenza comune, l’MDMA è quella sostanza che spinge a ballare per ore di fila e a portare avanti conversazioni molto imbarazzanti (“no, davvero, ascolta, io ti voglio bene, ti giuro, un sacco di bene, tu mi vuoi bene?”), con effetti noti e documentati.

Meno documentato è invece un altro aspetto: la nausea che accompagna talvolta l’assunzione. A giudicare dal numero di aneddoti simili che si sentono in giro, un sacco di persone vomitano proprio ogni volta che gli sale l’MDMA. Altre vomitano se ne prendono troppa, o se è troppo forte, o se fumano erba contemporaneamente.

Ma esattamente, perché succede? Perché l’MDMA costringe alcune persone a vomitare l’ultimo pasto in una fioriera?

Nick Hickmott, che lavora per We Are With You, un’associazione che si occupa di interventi in caso di abuso di sostanze, dice che sono probabilmente diverse le ragioni per cui la gente vomita per MDMA.

“A livello base, stiamo introducendo un agente alterante nel nostro corpo, che cambia il modo in cui ci sentiamo,” dice. “Un po’ come quando prendiamo del paracetamolo a stomaco vuoto, o qualsiasi altro tipo di medicina, sostanza chimica o anche solo l’alcol. In parte può essere anche qualcosa del contenuto stesso della droga e come interagisce con le pareti dello stomaco e poi come si muove lentamente nel flusso sanguigno.”

Un altro fattore, per alcune persone, può essere un senso di ansia generale, dice Hickmott. “In particolare per le persone più giovani, assumere droghe può provocare ansia,” spiega. “Anche se hai già fatto uso di MDMA, puoi comunque provare nervosismo, che può manifestarsi a livello dello stomaco. Le persone non sono tutte uguali e alcune possono aver bisogno essere rassicurate.”

Ma cosa rende l’MDMA così nauseante rispetto ad altre sostanze come cocaina o speed, per esempio? Non esistono studi specifici (non è proprio un argomento urgente da studiare), ma vale la pena sottolineare che questa droga funziona aumentando la produzione di serotonina nel cervello. La serotonina, tra le altre cose, stimola anche la parte di cervello che controlla il senso di nausea.

Diversi studi hanno dimostrato che un aumento nella produzione di serotonina spiega i problemi gastrointestinali e di nausea che molte persone esperiscono quando seguono terapie con farmaci antidepressivi SSRI (cioè inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina). Ha senso, dunque, avere un po’ di nausea quando c’è un sacco di serotonina in circolo nel nostro cervello.

“È piuttosto intuitivo,” dice David Null, professore di neuropsicofarmacologia e presidente di Drug Science. “L’MDMA fa rilasciare serotonina e c’è un sacco di serotonina nelle cellule dell’apparato digerente. La serotonina è un protettivo e ti fa vomitare. Lo vedi con gli SSRI e qualsiasi agente serotoninergico.”

“Il mio vecchio supervisore diceva che la serotonina è come l’olio della macchina,” prosegue. “Fa andare tutto liscio. Dunque la serotonina fa funzionare bene l’intestino, il cervello, tiene tutto al suo posto. Ma ha anche quest’altro ruolo speciale, che è farti vomitare se ti avveleni. Perciò se prendi un sacco di MDMA e il tuo corpo rilascia un sacco di serotonina, l’effetto è lo stesso che se assumi del Cisplatin [un farmaco chemioterapico].”

L’aspetto interessante è che ci sono alcune sostanze—come l’Ondansetron, usato da pazienti in chemio—che bloccano il ricettore della serotonina 5-HT3, il che fa sì che il/la paziente provi meno nausea. Nutt, però, dice che da quel che ne sa lui, nessuno sta facendo esperimenti con bloccanti 5-HT3 per prevenire la nausea da MDMA. “Sarebbe molto difficile, dato che l’MDMA è illegale,” dice. E per la comunità scientifica “non è comunque un quesito interessante.”

Se parliamo di consigli concreti per prevenire il vomito da MDMA, non ce ne sono molti—se non assumere un quantitativo inferiore di MDMA o nullo. Hickmott dice che assicurarsi di avere lo stomaco pieno di cibo che assorbe (un po’ come con l’alcol) aiuta, ma non è una certezza assoluta.

“Dovremmo forse pensare di mangiare bene prima di assumere dell’ecstasy, perché se balliamo serve il carburante,” dice. “Ma potrebbe anche farti sentire peggio a livello di stomaco, a seconda di cosa hai mangiato.”

Ad ogni modo, vomitare “non è necessariamente allarmante,” aggiunge Hickmott. “Se una persona dice di aver vomitato in passato mentre le saliva l’MDMA, terrei d’occhio quella persona durante la serata. Ma guarderei a segnali come surriscaldamento del corpo, battito cardiaco molto accelerato e convulsioni prima di chiamare i soccorsi.”