Eravate in bolletta per andare all’Oktoberfest? Ce n’è uno per voi sui Navigli

E così anche quest’anno vi è andata male. I vostri amici vi hanno intasato il feed di Instagram con foto di loro con il boccale in mano, loro con il pretzel in mano, loro con lo stinco di maiale in due mani perché in una non ci stava. E voi invece all’Oktoberfest non siete riusciti ad andare nemmeno questa volta.

Perché avevate gli esami, lavoravate o perché non avevate i soldi, perché vi siete organizzati tardi o perché soffrite di mal d’autobus e tutte quelle ore per andare a Monaco anche no, insomma, per una serie di buoni motivi che però. La bella notizia è che se voi non andate all’Oktoberfest, l’Oktoberfest arriva da voi. A Milano. Più precisamente: sui Navigli.

Videos by VICE

Da venerdì 19 a domenica 21 Ottobre il molo della Darsena diventerà una piccola succursale bavarese, dove si potranno mangiare specialità tedesche, sventolare bandierine bianche e azzurre, ballare e ovviamente bere birra, tanta birra.

Fot Foto Vista Darsena

A organizzare l’Oktoberfest milanese è il locale Vista Darsena, che dalle 18 di venerdì, proseguendo sabato e domenica per tutta la giornata, ci farà sentire un po’ a Monaco, ma senza le orde di turisti ubriachi che scendono dagli autobus già barcollando. Tre le birre alla spina: una Keller, una Doppelbock e una Weiss prodotta apposta per la stagione – da bere rigorosamente nel boccale, ci sembra quasi superfluo specificarlo.

Nel menu ci sono i bretzel, i panini con wurstel e crauti, lo strudel alle mele e una poco tedesca, ma sicuramente godereccia, polenta concia con fonduta di zola o salsa di funghi. E ovviamente lui, Sua Maestà lo Stinco alla birra con patate al forno. I prezzi vanno dai 6 euro ai 15 dello stinco (birra compresa). Per chi invece preferisse uno sconfinamento anglosassone, il Social Market serve fish and chips.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali di VICE? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale.