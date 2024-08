L’oroscopo 2018 – Bilancia

Stai leggendo l’oroscopo del 2018 in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

BILANCIA – Ridefinizione e sentimentalismi pop-up

Il vostro piano astrale alterna momenti di forte stabilità a strade dissestate che ricordano in maniera inquietante quelle di Roma. Per chi ha i nervi saldi il 2018 si prospetta come un anno di consolidamento in grado di dare un forte slancio alla conclamata pigrizia dei Bilancia, che in alcuni momenti riuscirete con impegno a trasformare in apatia. Il periodo è adatto per rafforzare autorevolezza e prestigio nel settore professionale, senza aspettarsi particolari sorprese. Evitate quindi di focalizzarvi sul vile e oggi giustamente sottovalutato riconoscimento economico, a meno che non troviate il modo di monetizzare la pacca sulla spalla. Qualsiasi tentativo di crescita lavorativa andrà affrontato con realismo e determinazione, e tutte quelle doti che vi stremano al solo pensiero.

Il reale punto di svolta avverrà invece al vostro interno, perché Venere vi offre una sensibilità estrema nelle relazioni interpersonali, arrivando a percentuali emotive prossime al genere soap opera. Nel bene e nel male vivrete intense situazioni che potranno ferirvi o rendervi immensamente felici. Fino ad alcune rese dei conti nella sfera personale che avete rimandato per un lungo periodo, grazie alla capacità di evitare i confronti con dialettica accorta e sorrisi precotti. In questo senso è Saturno a impegnarvi in pieno con il suo passaggio: se non abbastanza solide, ridefinirà alcune certezze costringendovi a un rapido cambiamento, che per un segno in perenne ricerca di equilibrio come la Bilancia equivale a un Cammino di Santiago intrapreso in reverse. Vi sarà data l’opportunità di sciogliere o ridefinire nodi famigliari che vengono da lontano, perfino dall’infanzia.

Non saranno momenti semplici ma, da segno amante del lusso e della bellezza, saprete di sicuro cosa indossare. Nettuno infonde molta creatività oltre a una forte attenzione al lato spirituale, che vi siete ripromessi di indagare meglio nei prossimi giorni. Marte opera invece sulla vostra sensualità, a rendere l’esperienza sessuale con voi impossibile da liquidare in meno di due ore. Se in coppia, saprete dispensare romanticismo da film di cassetta e attenzioni ai partner. Negli incontri occasionali riuscirete a far sentire apprezzati anche gli avventori più sciatti. Riassumendo: per i Bilancia può essere l’anno giusto per tentare un cambiamento soprattutto dall’interno, eliminando alcuni tratti e consolidandone sapientemente altri, come affibbiare a chi vi circonda mansioni e responsabilità che spetterebbero di diritto a voi.

