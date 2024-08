L’oroscopo 2018 – Scorpione

Stai leggendo l’oroscopo del 2018 in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

SCORPIONE – Vette inaudite e sfoggio innaturale di sé

Giove arriva nel vostro segno. Questo può significare potenziale riuscita in diversi settori e una eccedenza di energia che sicuramente in futuro si troverà il modo tassare. È un transito importante in un quadro astrale molto favorevole che si ripeterà solo tra dodici anni. Il che può non essere un bene, se applicato a un segno che riesce a ferire l’altro toccando nervi scoperti e punti nevralgici anche durante il sonno. Saranno una rinnovata fiducia in voi stessi e il vostro intuito a guidarvi nelle scelte, con precise indicazioni corredate da Google Maps emotive. Difficilmente vi troverete a fallire, e anche in quei casi risulterà possibile risolvere il tutto alla maniera degli Scorpione: chiudendovi in voi stessi e stabilendo nuovi record di distruttività auto-indotta.

Plutone vi garantisce magnetismo e modi incisivi, unita all’idea (purtroppo a tratti veritiera) che possiate strafare in quasi ogni situazione lavorativa e sociale; un tratto che potrà creare problemi di coppia attirando le gelosie dei congiunti che in questo periodo mal tollerano la vostra spocchia. Nel tentativo di superare ogni limite, sarete portati alla competizione con voi stessi: è questo il punto su cui mantenere alta l’attenzione per tutto l’anno, sia per il vostro bene che per quello relativo ai moderni studi sulla dissociazione.

Avvertirete l’esigenza di un cambio d’immagine e stravaganze care all’etica Glam Rock. La sessualità arriva ad essere dirompente e, come al vostro solito, dispersiva. Nella coppia potreste convincervi a passi decisivi, come smetterla di raccontare mezze verità all’altro. Oppure concretizzare l’idea di avere figli, anche se non necessariamente con i rispettivi coniugi. L’idea che pervade il vostro 2018 è quella di possibilità. Una delle parole più significative del vocabolario unita a un momento davvero propizio, che solo uno Scorpione accecato dalla propria personalità riuscirebbe a minare con atteggiamenti distruttivi da Prima Serata.

