L’oroscopo di marzo – Gemelli

I vari passaggi di Marte degli ultimi tempi hanno contribuito a rendere frastagliata una personalità già per natura incline allo sperpero del Sé. Il suo ingresso in Sagittario segna invece una certa risolutiva stabilità.

In qualche modo potreste riuscire a dare un senso a quel groviglio di sensazioni contrastanti intervallate da sbalzi d’umore che animano la vostra giornata. È come se, dopo vari periodi di tensione, il caos interno cominciasse ad assumere un senso compiuto permettendovi di orientarvi nelle cose senza nervosismi o monologhi d’autore. Nei momenti più drastici potreste persino apparire oculati.

Confrontarsi con la necessità di alcuni cambiamenti o sblocchi sarà per alcuni l’obiettivo di un marzo che vi richiede pronti a scelte nette. In questa fase può rivelarsi dannoso sovrapporre troppi progetti o intenti, specialmente nei confronti delle persone che riescono ancora a simulare una certa tolleranza verso i repentini cambi di direzione a cui li sottoponete ogni giorno. Favorita la capacità relazionale e soprattutto quella comunicativa, che nella prima parte del mese potrebbe raggiungere livelli preoccupanti. Questa quadratura stimola anche la sfera sessuale, facendola oscillare in maniera armonica tra Kamasutra e manuale di Design.

