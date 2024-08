Pancit per sbronze

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti

Videos by VICE

125 ml d’olio di vinaccioli

4 spicchi d’aglio, tritati

1 scalogno grande, tritato

1 pezzettino di zenzero, sbucciato e tritato

60 g di pancetta (non affumicata) o bacon, tritata

1 salsiccia cinese ( lap cheong ), tritata

), tritata 22 g di bagoong piccante

piccante 1 cucchiaino di annatto in polvere

125 ml d’aceto di riso

50 g di zucchero

1 cucchiaio di sale

2 peperoncini fresno, finemente tagliati

4 verze nere, rimuovete i gambi e tagliuzzatili in pezzi “a prova di morso”

475 g di noodles pancit (come sostituti vanno bene anche dei chow mein noodle o dei yakisoba)

1 ciotolina di Bagoong xo

Fresno sottaceto

4 gambi|19 g di verza nera

14 g di scalogno fritto

2 cipollotti tagliati finemente

Preparazione

1. Inizia dalla salsa xo. Prendi una padella grande e scalda l’olio a temperatura medio-bassa. Aggiungi l’aglio, lo scalogno e lo zenzero; cuoci per 3 minuti circa, finché non diventano morbidi. Aggiungi il bacon, la salsiccia e continua a cuocere per altri 20 minuti, finché il grasso non si è sciolto. Aggiungi la bagoong e cuoci, lasciando la padella coperta (ogni tanto mescola), per altri 10 minuti. Versa la polvere di annatto e lascia riposare per qualche minuto, lasciando su il coperchio: la polvere di annatto rilascerà tutto il suo aroma e i vari sapori si amalgameranno alla perfezione. Potete preparare la salsa anche qualche giorno prima.

2. Ora si passa ai fresno sottaceto. Prendi una piccola padella e porta a ebollizione 125 ml d’acqua, l’aceto di riso, lo zucchero e il sale. Rimuovi dal calore e aggiungi i fresno. Lascia raffreddare a temperatura ambiente e versa tutto in un barattolo da tenere in frigo fino all’uso.

3. In ultimo, prendi una pentola grande e porta dell’acqua salata a ebollizione. Versa i noodles e la verza nera e cuoci per un minuto e poi scola. Getta la verza e i noodles in una ciotola grande con dentro la salsa xo, facendo ben attenzione a ricoprire interamente i noodles di salsa. Servi in un piatto (o ciotola grande) guarnita con i cipollotti tagliati, lo scalogni fritto e i fresno sottaceto. Per un tocco di piccantezza in più, spargete pezzettini di fresno sottaceto sopra ai noodles.