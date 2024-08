Quali sono le parole più usate dai rapper?

Matt Daniels è un ricercatore americano che, qualche anno fa, ha curato una mappa interattiva che posizionava i rapper su un grafico in base all’ampiezza del loro vocabolario. Avevamo imparato che i re della varietà erano Aesop Rock, GZA e Kool Keith, e poi non ci abbiamo più pensato. Ora, Daniels è tornato con un nuovo progetto: assieme a TheDataface, si è posto una domanda: quali sono le parole più rap di tutte? “Swag” è più rap di “skrrt”? E “bitch” è più rap di “lean”?

Per costruire un database su cui lavorare, Daniels ha scelto di usare le canzoni dei 500 rapper apparsi maggiormente nella storia nella classifica rap di Billboard, e ha quindi analizzato 50.000 canzoni contenenti 47 milioni di parole. Poi ha fatto lo stesso con un campione di parole ancora maggiore, preso dai testi di canzoni di tutti gli altri generi. Comparando i due campioni, è quindi riuscito a identificare quali parole compaiono più spesso o più raramente nelle canzoni rap rispetto alle altre.

I risultati sono qua sotto:

Le parole meno hip-hop, quindi, sono quelle che compaiono di meno nei pezzi analizzati rispetto ai pezzi di tutti gli altri generi. I rapper non cantano del “mare” o della “montagna”, a quanto pare, non usano “sigh”, “desiderio”, “cuore” o “spezzato”. Ma soprattutto non usano “sailed”, cioè “navigato”, “andato via”. E soprattutto usano poco “alone”, ma se la generale tendenza alla presa male continuerà con la forza che sta avendo attualmente le cose potrebbero cambiare nel futuro.



La parola più hip-hop è invece “chopper”, uno slang per indicare un fucile automatico—ed è comprensibile che le popstar e i cantanti folk del mondo anglofono non la usino particolarmente. Seguono “stunting” (presumibilmente su ‘sti haters), flexing (direi sulle hoes) e la n-word, che compare quasi 264.000 volte nei testi analizzati. “Bitch” è alla quattordicesima posizione, seguita da “clique”, “blunts”, “pussy”, “rapper”, “motherfucking” e “swag”. “Gangsta” è solo alla ventinovesima, “shit” alla trentottesima e “fuck” alla quarantaseiesima.

Andando sul sito dedicato alla ricerca potete andare ancora più nel profondo della questione, e navigare su un’infografica interattiva che vi permette di vedere quanto ogni singola parola è usata rispetto alle altre. Inoltre, potete guardare quali sono le parole più usate dai singoli rapper, e quali rapper usano più spesso le stesse parole. Qua sotto, qualche esempio. Buon divertimento.

