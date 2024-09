Un po’ di persone riassumono in sette parole perché usano droghe

Perché ci si droga? C’è chi ama sentirsi il cuore in gola dopo una striscia. Ad altri piace la calma dopo l’ultimo tiro di una canna. Le persone che, per usare le parole di Chance the Rapper, si fanno le stesse droghe raramente richiedono una spiegazione del perché gli altri le usino, ma chi si fa droghe diverse, o non si droga affatto (può essere un’esperienza spaventosa, pericolosa e traumatica), potrebbe chiedersi che cosa ci sia di così bello.

VICE ha chiesto a persone che usano droga di spiegare perché lo fanno in sole sette parole. Ecco cosa hanno detto. Alcuni dei nomi sono stati cambiati per proteggere gli intervistati dalle conseguenze legali del consumo di droga.

Cocaina

“Di solito mi fa sentire molto bene.” – Kevin, 29 anni

“Ho una grande paura di restare escluso.” – Bean, 27 anni

“Per avere l’energia delle persone normali.” – Tony, 27 anni

Ecstasy

“Per esplorare nuove prospettive ed esperienze sociali.” – Robert, 32 anni

“Uscire dai limiti e aiutare a sciogliermi.” – George, 42 anni

“Decostruire vecchi schemi mentali e lasciarmi andare.” – Brielle, 27 anni

“È che mi fa sentire così vivo.” – Jerry, 37 anni

LSD

“Per percepire la varietà della coscienza umana.” – James, 26 anni

“Esperire lo Zenit e sbloccare la mente.” – Ashley, 27 anni

“Per una spiritualità più alta, seppur effimera.” – Sam, 29 anni

“Mi fa sentire connesso con il tutto.” – Abraham, 37 anni

“Non ti fa mai venire i postumi.” – Marie, 30

Ketamina

“Per viaggiare spiritualmente con la mente subconscia.” – Sabrina, 33 anni

“Allucinazioni fantastiche e mi fa molto arrapare.” – Rafael, 40 anni

Erba

“I miei ansiolitici non sono altrettanto divertenti.” – Lizzie, 27 anni

“Una canna quotidiana tutti i dolori allontana.” – Shakira, 26 anni

“Se non fumo, mi comporto da stronzo.” – Gringograss, 36 anni

I punti di vista e le opinioni espresse in questo articolo appartengono esclusivamente alle persone intervistate. VICE non condona né incoraggia il consumo di sostanze narcotiche o psicotrope.