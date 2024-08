I piatti per affrontare l’autunno in modo dignitoso

La stagione in cui ci si è rassegnati alla routine, quando Netflix e il piumone continuano a farti l’occhiolino appena pensi di uscire, e quando il tuo umore inizia inevitabilmente a peggiorare. Per affrontare questo autunno in modo dignitoso, abbiamo quindi pensato a delle ricette autunnali semplici superlative.

Con questi pratici consigli di sopravvivenza, vi diremo come usare la frutta e la verdura di stagione, come zucca, funghi, patate dolci. Al supermercato o dal fruttivendolo meglio scegliere sempre prodotti di stagione che, oltre ad essere tendenzialmente più buoni, sono anche più economici. Che qui nessuno è nato figlio di Trump, purtroppo e per fortuna.

Videos by VICE

Qui sotto ricette autunnali salate – insalate, primi piatti, antipasti – e dolci.

Ricette autunnali semplici: gli antipasti

Insalata di cavolo e arance

Le insalate non si preparano solo d’estate. Per esempio questa ricetta è un mix di verdure e frutti autunnali dal sapore agrodolce, che possono svoltare un pranzo o una cena quando non avete voglia di cuocere nulla.

Qui la ricetta dell’insalata di cavolo rosso, radicchio e arance.

Toast al pesto e funghi

I funghi che siano raccolti o comprati restano uno squisito vizio autunnale. Se siete stufi di usarli in modo tradizionale – nelle fettuccine o nei risotti – provateli sopra a una fetta di pane tostato. Otterrete un toast spaziale: l’aggiunta del pesto metterà in risalto tutto il sapore terroso dei funghi.

Qui la ricetta del toast al pesto e funghi.

Toast autunnale formaggioso

Ancora funghi, perché fino a quando ne trovate di buoni bisogna approfittarne. Unica parte complicata di questo piatto autunnale la besciamella, che però potete comprare pronta e insaporire col formaggio.

La ricetta del toast ai funghi

Patate dolci al forno

Stavate aspettando l’autunno solo per mangiare quintali di patate dolci? Questi tuberi arancioni sono un condensato di gioia che si assapora a partire dall’autunno. Prendete olio, sale e patate e infornate, questa ricetta è semplice ma spacca.

Qui la ricetta delle patate dolci al forno.

Primi piatti autunnali

Zuppa Vegana alla zucca

Un quid in più alla solita vellutata di zucca, che con crema di cocco e semi di zucca acquista un aspetto più sexy. In più è una ricetta autunnale vegana, buona per tutti.

Scopri la ricetta

Zuppa di porri, patate e. formaggio

Fra le ricette autunnali più semplici ci sono le zuppe, che hanno tantissimi pregi: le metti a cuocere e aspetti che siano pronte senza troppo sbattimento; ne puoi fare litri e litri per poi portartelo a lavoro o all’università.

Qui la ricetta di questa zuppa a base di broccoli, patate, porri e un po’ di sano formaggio.

Ramen con broccoli e burro d’arachidi

L’accoppiata potrebbe sembrare strana, ma non lo è: noodles con broccoli e un po’ di crema d’arachidi e si ottiene uno dei migliori primi autunnali o invernali della storia.

Come fare i ramen con broccoli e arachidi

Lasagna di zucca e spinaci

Ok le lasagne, ma se quella con la carne vi hanno scocciato, questa con zucca e spinaci è la risposta. Nonni carnivori chiederanno il bis e amici vegetariani saranno estasiati.

Qui la ricetta della lasagna di zucca e spinaci.

Risotto alla barbabietola

Il colore sarà una bomba su Instagram, ma il sapore è ancora più importante: questo risotto con barbabietole, aceto balsamico e formaggio di capra è tutto quello che vorreste da una serata autunnale (con un sacco di vino rosso in accompagnamento ovvio).

La ricetta del risotto è qui.

Secondi Autunnali

Khoresh-e Fesenjan

Infine l’ultima ricetta salata direttamente dall’Iran: a base di pollo, melagrana e noci. Prendetevi tutto il tempo per cuocere la carne e sbucciare melograni. Alla fine otterrete un’esplosione di sapori agrodolci.

Qui la ricetta del Khoresh-e Fasenjan.

Bistecca di cavolfiore e yogurt

Non si dica che qui non consideriamo la dieta vegetariana, perché con questa “bistecca” di cavolfiore giochiamo pesante. Ovviamente senza il suo meraviglioso dressing allo yogurt e spezie non raggiungerebbe appieno il titolo di comfort food autunnale.

Qui la ricetta della bistecca al cavolfiore

Piatti autunnali dolci

Torta di mele

Questo dolce è un classico autunnale che puoi mangiare a tutte le ore: alla mattina accanto a una tazza di latte caldo, alle cinque del pomeriggio con un tè bollente e alla sera prima di dormire. Falla assaggiare anche alla nonna, lei sa sempre se una torta di mele è ben riuscita.

Qui la ricetta della torta di mele.

Crème Brûlée alla zucca

Eravate abituati a mangiare la zucca nel risotto o in piatti salati? Sdoganate quest’abitudine preparando la Crème Brûlée alla zucca. Una ricetta speziata e senza l’uso di aromi artificiali.

Qui la ricetta della Crème Brûlée alla zucca.

Dolce vegano alle patate dolci

Il sapore dolce delle patate americane incontrano uno strato croccante con noci Pecan, in un dolce vegano che ha tutto il sapore dell’autunno. Accompagnatelo a una pallina di gelato di soia alla vaniglia, per sentire il caldo e il freddo in un solo boccone.

Qui la ricetta della casseruola vegana di patate dolci.

Altre idee per cucinare a casa

Ricette Mediorientali

Ricette con patate dolci

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram