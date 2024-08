Ascolta la playlist settimanale con Tedua, Iceage e Coma_Cose

Questo weekend è una tempesta perfetta di sfiga. Non solo tocca andare a votare, attività già di per sé deprimente quando si ha a che fare con lo spettro del fascismo che si aggira per l’Europa e una sinistra debole e divisa, ma per di più tocca spalare la neve dal vialetto, avere a che fare col traffico, i mezzi pubblici, ombrelli, piedi ghiacciati. Lo sappiamo noi cosa ci può salvare: una sana mezzoretta di nuova musica appena sfornata. Eccoci qua.

Questa settimana nella playlist settimanale di Noisey (che dovete seguire su Spotify se volete vedere gli aggiornamenti in tempo reale) abbiamo messo come al solito un po’ di tutto. Ovviamente il disco della settimana è il nuovo album di Tedua Mowgli, da cui abbiamo estratto la nostra traccia preferita, ma questa settimana è uscita un sacco di altra roba interessante. C’è il nuovo album delle Breeders che tornano sulle scene dopo dieci anni, c’è il black metal antifascista degli Ancst, il punk grezzo e storto dei Perverts Again, l’itpop o quel che è dei Coma_Cose e tanta altra musica che tra questi generi e stili fa slalom e corsa ad ostacoli.

Ascoltate la playlist qua sotto e non dimenticatevi di premere "segui" per vedere i prossimi aggiornamenti. E andate a votare.

