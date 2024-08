Ascolta la playlist settimanale con Jake La Furia, Breeders e Janelle Monáe

Ma chi vogliamo prendere in giro, sappiamo benissimo che cosa ascolteremo tutti per tutto il fine settimana: De André canta la trap. E nelle pause? Ma naturalmente un po’ di sana hardcore. Ma la vostra adorata redazione di Noisey non si arrende e anche questa settimana vi porta una selezione di una dozzina di brani appena usciti per restare sempre aggiornati sulle novità del momento.

Questa volta partiamo con un po’ di dancehall per darci la carica, e poi passiamo per rap, r&b, indie rock, scintillante dream pop anni ’80, un po’ di elettronica intelligente, industrial, hardcore decostruita e psichedelia cosmica.

Buon viaggio e ricordatevi di seguire la nostra playlist su Spotify.

