Questa mappa ti mostra dove puoi pagare in bitcoin in Italia

Bitcon, criptovalute e blockchain sono concetti che hanno preso abbondantemente piede anche presso il grande pubblico, ma restano comunque difficili da visualizzare e rapportare al mondo reale. A venirci in aiuto ci pensa coinmap, una mappa ideata da Satoshi Labs, un’azienda con sede nella Repubblica Ceca che opera nel mondo dei bitcoin (ad esempio, controlla Trezor, uno dei primi portafogli “fisici” di criptomoneta). Lo scopo è tracciare i luoghi dove si usano i bitcoin, consentendo di contattarli, votarli, condividere la loro posizione e vedere il loro aspetto attraverso streetmap.

La mappa, basata su OpenStreetMap, consente di selezionare il genere di attività: bancomat, un non meglio precisato attrazioni, bar, ristoranti, negozi di alimentari, hotel, luoghi per la vita notturna, negozi, attività sportive e trasporti. Anche se potete farlo benissimo da soli, ho dato un’occhiata all’Italia sulla mappa, in modo che sappiate in quali zone spendere le vostre criptovalute quando viaggiate per lo Stivale.

Milano risulta la città con la densità maggiore di attività. Screengrab via coinmap.

A colpo d’occhio, i blob di maggiori dimensioni in cui, quindi, concentrano la maggior parte delle attività, sono quelli della zona di Milano. Un altro grosso blob si estende quasi senza soluzione di continuità dalle coste del Veneto fino a Bologna e la riviera romagnola, scendendo più a sud si incontrano altri agglomerati bene visibili in corrispondenza di Roma. Altri blob degni di nota, ma più isolati, colorano Torino, la Liguria, Firenze, la Puglia e diversi punti della Sicilia.

In realtà, zoomando maggiormente, ci si accorge che queste macchie isono molto più isolate di quanto sembri. Nella parte della mappa, invece, è possibile visualizzare il censimento delle attività in ordine cronologico. In particolare, la loro presenza registra un picco a fine 2013. L’unico limite è che il grafico non segnala quanti di questi servizi hanno chiuso i battenti o hanno deciso di abbandonare la valuta. In ogni caso, è possibile contattare le attività prima di arrischiarsi, così potete muovervi a colpo sicuro con il vostro portafoglio virtuale.