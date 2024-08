Porzioni: 6-8

Preparazione: 20 minuti

Totale: 40 minuti, più 24 ore per la marinata

Ingredienti per i tacos vegani

Per il seitan:

250 g di seitan grattugiato

2 cucchiai di scaglie di peperoncino essiccato o, in alternativa, un peperoncino intero tagliato finemente

3 spicchi d’aglio, tritati

Succo di 2-3 lime

2 lattine di birra gose , preferibilmente la Old Blue Last

, preferibilmente la Old Blue Last 1 po’ di coriandolo tagliato finemente (gambi inclusi)

1 cipolla rossa tagliata finemente

2 cucchiai di olio vegetale

Per servire:

Tortilla di mais, scaldata

Cipolle sottaceto

Panna acida vegana

Peperoncini sottaceto

Salsa

Foglie di coriandolo

Spicchi di lime

Preparazione

1. Per prima cosa bisogna marinare il seitan. Prendi una ciotola capiente in cui poter mescolare insieme il seitan, i peperoncini, l’aglio, il succo di lime, la birra, il coriandolo e la cipolla. Copri e lascia in frigo per minimo un’ora (potrai lasciarlo fino a 24 ore).

2. Scalda due cucchiai di olio in una padella grande. Scola il seitan (ma non disfarti del resto) e cuocilo fino a doratura, per 7-8 minuti. Aggiungi quindi il resto della marinata e cuoci a lento per 20 minuti, finché il liquido non è completamente scomparso.

3. Prendi delle tortilla calde e guarniscile con la mistura di seitan, aggiungendo per finire delle cipolle sottaceto, la panna acida, i peperoncini, della salsina a piacimento e il coriandolo. Servire con gli spicchi di lime.