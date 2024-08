Tofu al burro d’arachidi

2-5 porzioni

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Ingredienti

Per la salsa al burro d’arachidi:

Videos by VICE

70 g di burro d’arachidi morbido

1 cucchiaio di fish sauce (opzionale, da saltare se volete fare una ricetta vegana)

1 cucchiaio di salsa di soia

2 cucchiaini di zucchero di canna

1 cucchiaino di fiocchi di peperoncino o sambal

Per lo stir fry:

30 g di amido di mais

395 g di tofu, scolato, asciugato e tagliato in cubetti

60 ml di olio di semi

1 cipolla bionda di medie dimensioni, finemente affettata

2 spicchi d’aglio sminuzzati

30 g di arachidi, grossolanamente spezzettate, più altre per decorare

2 scalogni, finemente affettati



Procedimento

Prepara la salsa al burro d’arachidi. Sbatti insieme burro d’arachidi, fish sauce, salsa di soia, zucchero di canna e peperoncino con 2 cucchiai d’acqua. Metti da parte.

Prepara tutto per lo stir fry (frittura al salto).

Copri il tofu con l’amido di mais.

Scalda 2 cucchiai di olio di semi a fuoco medio-alto in una padella antiaderente o un wok. Aggiungi la cipolla e cuoci finché non si dora – 4 o 5 minuti, poi aggiungi l’aglio e cuoci finché non diventa fragrante, 1 altro minuto. Metti un piatto.

Pulisci la padella e aggiunti gli altri 2 cucchiai di olio a fuoco medio-alto. Cuoci il tofu, girando quando necessario, finché non diventa dorato – 8 o 19 minuti. Aggiungi la salsa d’arachidi e il mix di cipolle insieme a tofu, arachidi e 60 ml d’acqua. Porta a ebollizione e fai ridurre finché non si addensa, 1 o 2 minuti. Decora con arachidi e scalogno.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Munchies US.