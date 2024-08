I Toro sono gli ostinatissimi edonisti dello zodiaco

Astro Roast è la serie di VICE in cui l’astrologo Danny Larkin demolisce ogni segno zodiacale, ma con affetto!

Pochi segni sono goderecci quanto il Toro, e tutti li adorano per questo. (A proposito, George Clooney, Audrey Hepburn e Adele sono tutti del Toro.) D’altro canto, i nati sotto questo segno possono essere degli insopportabili testardi—specialmente i maschi. Mark Zuckerberg capirà che l’unico modo per salvare Facebook sta nell’essere più flessibili? Quanto è dura questa parola per il Toro!

Il Toro è un segno di terra ed è governato dal pianeta dell’amore e del denaro, Venere. Questo dà ai nati sotto il segno un fortissimo legame con la sensualità e i piaceri terreni. E infatti, alcuni amano davvero viziarsi, salvo poi doversi scontrare con i limiti della carta di credito o i postumi di una sbornia.

Essere un segno di terra aiuta i Toro a non tenere la testa fra le nuvole; anche se c’è il rischio che rimangano un po’ troppo con i piedi per terra. Al peggio, i Toro possono essere inflessibili e inamovibili come un sasso. C’è sicuramente un po’ di toro o di mucca, in questo segno: amano passare il tempo su un bel prato soleggiato, a brucare fiori e erba, e godersi la vita. Proprio come una mucca, un Toro rifiuterà di muoversi a meno che non lo voglia davvero—tanti auguri se pensate che un toro se ne vada dal suo pascolo preferito, o che alzi il culo dal divano se ha deciso di rimanere a casa!

La sua stagione coincide con l’inizio della primavera nell’emisfero settentrionale, e va dal 20 aprile al 21 maggio. I toro sono come dei tulipani che si schiudono nel bel mezzo della stagione. (Ecco, ora i lettori del toro possono immaginarsi come graziosi tulipani invece che come mucche.) Molti di noi sono troppo occupati con il cellulare per pensare al giardinaggio, ma in realtà ci vogliono circa cinque anni perché un seme di tulipano diventi un bulbo abbastanza grande da poter fiorire. Una volta che il bulbo è pronto, quello si impegna a fiorire nello stesso punto, anno dopo anno. Come i tulipani, i toro perseverano, con la possibilità di offrire lealtà, impegno e tenacia. Ma, ancora una volta, ci sono seri inconvenienti che si nascondono nell’ombra: inflessibilità, ostinazione e rigidità.

Essere solido come una roccia ha i suoi vantaggi sul lavoro; una persona del toro può facilmente venire premiata restando fedele ai progetti, anche quelli frustranti e che richiedono molto tempo. Tuttavia è tutto un alzare gli occhi al cielo quando, alle riunioni, il collega del toro continua ostinatamente a proporre la stessa idea, settimana dopo settimana. È già stata bocciata, vorrebbero gridare tutti. Lascia perdere! I toro possono anche prendersi delle strigliate dai loro capi, visto che insistono a lavorare sui progetti come dicono loro, senza alcun riguardo per il modo in cui li vogliono gli altri.

Se hai un collega del Toro, non discuterci direttamente. Invitalo a cena, piuttosto. Col cibo in tavola, spiegagli gentilmente che c’è un ottimo modo per risparmiare tempo sul lavoro, e averne di più per godersi le cose belle della vita. Funzionerà.

In amore, i Toro possono perdere tempo cercando di alimentare fiamme ormai spente. I nati sotto il segno del toro tendono a fissarsi sugli stessi obiettivi, più e più volte. Si illudono. In qualche modo, il Toro pensa che continuando a tirarla avanti, il loro amante subirà un radicale cambio di personalità e improvvisamente comincerà ad essere di nuovo interessato.

È scontato ricordare ai Toro che le cose migliori della vita non si possono comprare? La bellezza e l’estasi che il toro desidera sono a portata di mano. Perché perdere tempo a intestardirsi sul lavoro, o a tentare di forzare una storia d’amore che non esiste, quando potreste divertirvi con gli amici e incontrare nuovi amanti? Quindi, toro, sii un amante del piacere, ma saggio. Non fare il bastian contrario su qualcosa di cui non importa a nessun altro.

