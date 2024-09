È uscito il trailer di ‘Blade Runner 2049’

Dopo una lunga attesa—una che dura dal 1999, quando qualcuno cominciò per la prima volta a parlare di un sequel cinematografico di Blade Runner (1982)—è uscito il trailer del sequel della celebre pellicola firmata da Ridley Scott, dal titolo Blade Runner 2049.

Il nuovo film è ambientato (indovinate) trent’anni dopo le indagini che, nella Los Angeles del 2019, hanno portato l’ex-poliziotto Rick Deckard (Harrison Ford) ad ascoltare sconsolato le parole di un androide in mutande (Rutger Hauer), in merito al tragico rapporto tra l’immensità dell’universo e la brevità dell’esistenza umana—il tutto sotto litri di pioggia. A quanto pare, tre decadi dopo, Rick fa ancora fatica ad andare in pensione.

Blade Runner, così come il romanzo da cui è tratto—Do Androids Dream of Electric Sheep?, scritto da Philip Dick nel 1968—ha fatto la storia della fantascienza, pur immaginando un futuro molto meno elettronico e informatico di quello che l’uomo ha poi creato. Ugualmente, alcuni degli interrogativi che pone restano puntuali ancora oggi, dove una realtà di androidi e intelligenze artificiali si fa ogni giorno più concreta e conflittuale.

Blade Runner 2049 è diretto da Denis Villeneuve, mentre Scott resta presente nei retroscena della produzione. Le immagini offerte dal trailer sono sicuramente suggestive e le parole che il personaggio interpretato da Ryan Gosling rivolge a un invecchiato ma inarrestabile Rick, dentro una misteriosa struttura abbandonata e sepolta dalla sabbia, lasciano presagire il tono che possiamo aspettarci dalla pellicola: “Le cose erano più semplici allora.”

Blade Runner 2049 uscirà nelle sale americane il 6 ottobre 2017, mentre non ci sono ancora informazioni ufficiali per l’uscita italiana.