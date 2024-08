Il finto astronauta che ha truffato una donna chiedendole 30.000€ per ‘tornare sulla Terra’

La stampa giapponese ha diffuso la notizia che un uomo, sostenendo di essere un cosmonauta russo in orbita nello spazio, avrebbe truffato una donna giapponese convincendola a mandargli del denaro per “pagare il viaggio di ritorno per la Terra,” con la promessa di sposarla una volta atterrato.

L’uomo ha agganciato la 65enne su Instagram lo scorso giugno. Sul suo profilo aveva foto a caso dello spazio e diceva di lavorare nella stazione spaziale internazionale ISS, dove gli astronauti hanno accesso limitato alla connessione mobile.

La relazione è diventata presto molto seria. Usando la app di messaggistica giapponese LINE, il finto cosmonauta le ha più volte dichiarato il suo amore e le ha fatto la proposta di matrimonio. Le ha mandato messaggi come: “Voglio iniziare una nuova vita in Giappone” e “Dirtelo 1000 volte non sarebbe abbastanza, ma continuerò: ti amo,” ha riportato il telegiornale TV Asahi.

Ma per dire il fatidico sì, le diceva, aveva bisogno di soldi per tornare a casa. C’erano delle tasse di atterraggio da pagare in Giappone, oltre al costo di un razzo che lo portasse a destinazione.

Credendo che quest’uomo fosse il suo futuro marito, la donna gli ha mandato circa 4,4 milioni di yen (circa 30.000 euro) in cinque tranche dal 19 agosto al 5 settembre, ha riportato il giornale giapponese Yomiuri Shimbun.

Ma, quando le richieste sono continuate, la donna si è insospettita e si è rivolta alla polizia, che, da fonti giornalistiche locali, sta indagando su un presunto caso di truffa romantica.

Le truffe romantiche o “romance scam,” ossia i casi in cui il criminale crea una falsa identità online per guadagnare la fiducia della vittima e convincerla a mandargli soldi, sono in crescita in Giappone.

Anche se la polizia giapponese non dispone di dati riguardanti esclusivamente le truffe romantiche, il numero di casi di frode—che comprendono quella romantica—è cresciuto da 8.693 nel 2012 a 14.498 nel 2021, un aumento di quasi il 67 percento in meno di dieci anni. Il numero di denunce ha raggiunto il picco nel 2017, con 18.212 casi, e sembra essere diminuito in seguito, anche se la polizia ha rilevato un’inversione di tendenza a partire dal 2020.