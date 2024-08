Vincenzo da Via Anfossi ci ha fatto venire voglia della sua musica a forza di Instagram stories

Chiedere ai propri fan di farti delle domande è una delle cose più belle e pericolose di sempre. Rischi di trovarti addosso una manica di folli, domande allucinanti e cose che non hai nessuna voglia di andare a recuperare o spiegare.

Se da una parte hai il Gué Pequeno del caso, sai già cosa aspettarti e come finirà. Lo stesso si potrebbe dire di Vincenzo da Via Anfossi, chiaro, che di certo non manca di carattere, attitude e fuoco. Per questo, vederlo rispondere nelle ultime ore alle curiosità dei suoi è stata un’occasione perfetta per vederlo all’opera. Come? Così:

EMI LO ZIO

Le basi, zio, le basi. Non ci saremmo aspettati davvero niente di meno! Ma è una di quelle storie che vorremmo sentire dall’inizio alla fine.

‘17’ DI EMIS KILLA E JAKE LA FURIA

Così, ad occhio, 17 è piaciuto a Vincenzo… E che meraviglia che questo sia diventato uno stimolo per tornare a sfornare nuovi pezzi. ‘Nuff Said!

GRAFFITI

Insegnamenti per la vita: “Sbagliando si impara ma solo se capisci l’errore”.

ENZO E GLI ALTRI

Qua ci sono talmente tante chicche che la metà basta. Vogliamo parlare del props a Jamil? Della gag su Massimo Pericolo? Oppure ci rileggiamo a oltranza quel momento di storia rap italiana con Fabri Fibra e Big Fish? Meraviglie!

VARIE ED EVENTUALI

PROGETTI PER IL FUTURO (MA NON SOLO)

E quindi se non arriva musica nuova il nostro cuore rimarrà spezzato a lungo :-(

