Action Bronson vertelt over zijn liefde voor de octopus terwijl hij de kop van het dier snijdt

Noem ons bevooroordeeld, maar we zijn best wel fan van de nieuwe show van Action Bronson op VICELAND die de gastronomisch verantwoorde naam Fuck That’s Delicious draagt. En dus reageerden we enthousiast toen we hoorden dat hij te gast zou zijn in Late Night with Seth Meyers, de Humberto Tan van Amerika (soort van dan), om octopus te maken en rosé te drinken.

We komen te weten waarom het dier een nieuwe favoriet van hem is. Sinds hij in Griekenland een keer met ze heeft gezwommen, is octopus zijn lievelingsmaaltijd. In de show zie je hoe de kop van het dier eraf wordt gesneden, waarna Mr. Wonderful een oerkreet slaakt en het dier samen met de rest van de “bagel of the sea”, zoals hij het gerecht noemt, met een wijnkurk, twee pepers en een paar teentjes knoflook in een ovenschaal stopt.

Action Bronson vertelt tussendoor ook nog dat er een nieuwe mixtape aankomt: Blue Chips 7000, en hij vertelt over zijn verleden als chef in New York. Trek een fles open en geef je achtpotige vriend ook een glaasje. Het blijft natuurlijk een waterdier.