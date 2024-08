Gelukkig nieuwjaar allemaal! Terwijl jij een huisfeestjesestafette hield of champagne stond te slurpen op een veel te duur feest, vierden wij oud en nieuw met David Vunk in een van de leukere clubs van het land: Paradigm in het illustere Groningen. Fotograaf Alwin Sinnema was erbij om foto’s te maken van David Vunks Nikes, jointjes en de enorme luchtballon die dienst deed als podium. Zoals het een goed feest betaamt, waren er ook kooien, ballonnen en grote, pluchen rugtassen.