Apple is nu officieel 19230769230800 krekels waard

Nederlanders importeren voor 8 miljoen euro aan krekels, schreef het CPB vorig jaar. Een opmerkelijke headline, vond ik toen. Want ik heb geen idee hoeveel krekels dat zijn. Om meer zicht te krijgen op de hoeveelheid krekels die Nederlanders importeerde, berekenden we hoeveel krekels je nodig had om een iPhone te kopen – of andersom. Over de berekening straks meer. We kwamen toen in elk geval op dit getal uit:

Nu, iets minder dan een jaar later schrijven de media dat Apple een biljoen dollar waard is. Dat is een getal met 12 nullen. Unkie!

Ik weet weer niet hoeveel dat is. Maar ik wil graag meer begrijpen van de wereld om mij heen, dus zal ik dit onbegrijpelijke getal vergelijken met iets tastbaars: krekels!

Hoeveel krekels is het bedrijf Apple waard?

Voordat we daar antwoord op kunnen geven, moeten we eerst weten hoeveel een krekel waard is. Dat is nog best lastig te berekenen.



Krekels komen namelijk in bakjes van tussen de x en y. Bijvoorbeeld: een bakje van tussen de 20 en 25 steppenkrekels (een gangbare krekel) kost 1,50 euro. Maar je kunt eigenlijk niet uitgaan van dat getal, want toen ik de importeur vroeg hoe ze tot dat getal kwamen, zei hij dat “die krekels manueel zijn gevangen door iemand, maar ik weet niet door wie.” Hij gaf ook aan dat er niemand is die de controleert of de krekelvanger inderdaad het aangegeven streefaantal in de bakjes heeft gedaan. Het potentiële grijze gebied is dus gigantisch en de kans op willekeur enorm.

Eigenlijk is het natuurlijk ook helemaal niet mogelijk om een exacte waarde te geven aan iets. Maar omdat we gewoon met z’n alle besluiten dat er tussen de 20 à 25 krekels in een klein doosje zitten, kunnen we vaststellen dat een grote krekel ongeveer 4,6 cent per stuk kost, en ook dat het bedrijf Apple nu een biljoen dollar waard is. Handig!

OK, dus. Wow ik verlies me echt in mijn eigen enthousiasme hiervoor. Het bedrijf apple is nu dus een biljoen dollar waard – dat is een leukere mijlpaal dan 863483291598 euro, dus we zetten de eurokosten van een krekel om in dollars, waarop we uitkomen op 5,2 dollarcent per krekel. We houden dan helemaal geen rekening met transportkosten of leefomgeving of wat dan ook: het gaat alleen even om de bottom line hier. Dat betekent dat het bedrijf Apple nu 19.230.769.230.800 krekels waard is. Zo veel?!

Ok jongens, dat was het weer voor vandaag. Kijk nu maar naar buiten en probeer tot je door te laten dringen hoe ontzettend veel krekels Apple nu waard is. Echt heel erg bizar! En wees niet ongerust. De volgende keer dat een een totaal buitensporig getal wordt gebruikt om op een super willekeurig moment (een rond getal) de wereld een concrete betekenis te geven die het niet heeft en waar niemand iets aan heeft, zullen we zeker weer berekenen hoeveel krekels je ervan kunt kopen.



