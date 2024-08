‘Het gaat lekker met Architrackz’ is nogal een understatement. De producer – ook bekend als Dwayne Meerzorg – bracht vorig jaar twee albums uit, waarvan één met Adje, en de ander zoals DJ Khaled opgedragen aan z’n ontzettend schattige kindje Dashawn. Hoewel het laatstgenoemde project qua media-aandacht relatief onder de radar is gebleven (vooral vergeleken met de platen van collega-producers Esko en Spanker) staat het toch vol met hits. Chemistry met Cho, Equalz en Mula B nadert de tien miljoen streams, en Flex Op Me Ex met Chivv is ook klaar om goud te gaan.

Tel hierbij op dat hij ook verantwoordelijk is voor een aanzienlijke hoeveelheid keiharde producties voor Hef, deze hit met Equalz, en het uitvinden van een formule die op een of andere manier perfect aansluit op het stemgeluid van Jonna Fraser. We kunnen maar tot één conclusie komen: het is de hoogste tijd om een virtuele erehaag te vormen voor Architrackz. Maar naast dat hij de wereld een stuk mooier maakt met de muziek die hij componeert, is er nog iets wat hem meer, beter, specialer, geweldiger maakt dan ‘gewoon’ een producer.



Hij, of, althans: zijn management, of, althans: iemand die zich voordoet als het management van Architrackz – dit factchecken is een deel van de magie verpesten – is actief bezig om het internet vol te pompen met recensies. Dit klinkt misschien verschrikkelijk, maar dit zijn alles behalve boze twittermeningen van stinkende mensen of columns van Ebru Umar. Dit zijn meningen waar iedereen wat aan heeft. Google Reviews van allerlei willekeurige plekken, vaak in Amsterdam-Oost. Goudeerlijk, streng wanneer het moet, maar bij vlagen ook mild en bemoedigend. Het is voer voor acceptatie en bevestiging van kwaliteit. Virtuele schouderklopjes voor snackbars en opnamestudio’s, in de vorm van een aantal zinnen of juist maar één woord vergezeld met een of meerdere emoji.

Zo vormt dit op een hele gekke manier een soort documentaire over het afgelopen jaar van Architrackz, maar dan verpakt in vijftig reviews op Google. Dat is goed voor 1305 punten, en levert de status ‘level 5 local guide’ op. Wat dit precies betekent is een raadsel, maar waar Architrackz het afgelopen jaar heeft gepraat over business is dat niet. Praktisch gezien zijn wij, met dank aan deze recensies, mee geweest tijdens de promotietour van zijn nieuwe album:



Vier sterren voor zowel 101Barz als FunX, en terecht natuurlijk, deze twee instituties zijn praktisch gezien de bouwstenen van een hele cultuur :)!







We zijn niet bij alle onderhandelingen geweest, maar door deze geweldige recensie van het kantoor van Warner Music Benelux weet ik vrijwel zeker dat zij in elke nieuwe businessmeeting de concurrentie ver achter zich gaan laten.





Mocht je van al die zakelijke besprekingen zin hebben gekregen om je terug te trekken in een etablissement in Amsterdam-Oost, weet dan dat je voor Roti bij Roopram moet gaan en niet naar Het Badhuis. En ben je de drukte van de grote stad helemaal zat, ga dan naar deze spa in Nijmegen:

Naar dit treinstation in Malaga:

Maar blijf in godsnaam weg bij deze vogelspottersplek op Aruba:

