A$AP Rocky bespreekt zijn beef met Travis Scott op de radio

A$AP Rocky was gisteren uitgenodigd bij het Amerikaanse radiostation Hot 97 om ’s ochtends een interview te doen met de presentator Ebro. Tijdens het interview hebben Rocky en Ebro veel onderwerpen besproken, zoals het geven van hoop aan de jeugd (hier gooit hij een behoorlijk grappig Brits accent eruit). Ook ging hij in detail over zijn beef met Travi$ Scott, waar hij een interessante gedachte over heeft: ‘Als je mensen gaat inspireren, kun je hen daar niet de schuld voor geven. Dan zie je er gestoord uit.’

Kijk hieronder naar de video en ga naar 13:21 om Rocky te zien discussiëren over de beef.